Silvia Passow

Falkensee Zwei Anträge zu den Erschließungsbeiträgen beim Straßenneubau und zu mehr Mitbestimmung der Einwohner bei Erschließungsmaßnahmen nach dem sogenannten Bernauer Modell, hatten die Freien Wähler bereits im Oktober in die Stadtverordnetenversammlung (SVV) eingebracht. Die Abstimmung war in die kürzlich stattgefundene Dezembersitzung vertagt worden. Eine Entscheidung wurde dennoch nicht getroffen.

Der Antrag über einen Änderungsvorschlag der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen wurde mit breiter Mehrheit abgelehnt. Der Antrag für mehr Mitbestimmung bei den Erschließungsmaßnahmen löste Diskussionen aus. Denn nicht einfach nur abstimmen wollte Gerd-Henning Gunkel (Grüne/Jugendliste) über diesen Antrag. Er schlug vor, den Antrag noch einmal in den Ausschuss zurück zu geben und in den Austausch mit der Stadt Bernau zu gehen und sich Informationen und Erfahrungen von dort zu holen.

Auch Harald Petzold (Linke) würde vor einer Entscheidung gern weitere Informationen einholen und schlug vor, den Bernauer Bürgermeister, André Stahl (Die Linke), einzuladen. Amid Jabbour (FDP) sagte, er möchte den Antrag Gunkels unterstützen. Mehr Mitbestimmung der Anwohner sei auch ihm ein Anliegen. Rainer van Raemdonck (AfD) sagte, er fände mehr Bürgerbeteiligung gut, doch solle die Verwaltung hierzu Vorschläge machen. Und er lehne ein hin- und herschieben in die Ausschüsse ab. Hans-Peter Pohl (CDU) sagte, es gehe hier in erster Linie um die "Problemstraßen". Die Christdemokratin Daniela Zießnitz gab zu bedenken, dass Bürgerbeteiligung nicht gleichzusetzen mit Mitbestimmung sei. Sie gab zu bedenken, dass, wenn die Bürger die Entscheidung treffen würden, wie die Straße ausgebaut wird, Falkensee möglicherweise einen Flickenteppich an ganz unterschiedlich gebauten Straßen hätte.

Antragsteller Gerd Kirchner hatte Bauchschmerzen damit, den Antrag wieder in den Ausschuss zu überweisen und würde dem nicht zustimmen. Gerhard Thürling (Linke) plädierte für die Rücküberweisung des Antrages in den Ausschuss, van Raemdonck beantragte eine namentliche Abstimmung.

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) gab zu bedenken. dass man früher bereits so etwas wie das "Bernauer Modell" in Falkensee gehabt habe. Allerdings habe man damals vor dem Problem gestanden, dass auch die Anlieger nicht immer zu Mehrheitsentscheidungen gefunden hätten. Auch Müller plädierte für die Rücküberweisung des Antrages in den Ausschuss und eine Einladung an den Bernauer Bürgermeister, den Stadtverordneten in Falkensee über die Erfahrungen in Bernau zu berichten. Gunkel meinte, dass die bisherige Bürgerbeteiligung nicht ausreichend sei. Er plädierte für einen Bürgerbeteiligung bevor es an die Planung geht und eine weitere Bürgerbeteiligung, wenn die Planungen vorgelegt werden können.

Kirchner bleibt gegen die Überweisung in den Ausschuss. In der folgenden Abstimmung spricht sich die Mehrheit der Stadtverordneten für die Rücküberweisung in den Ausschuss aus.

Zum Hintergrund: Die Stadt Bernau hat seit April 2017 eine "Satzung zur Beteiligung der Einwohner bei Straßen- und Erschließungsmaßnahmen im Anliegerstraßenbau (Einwohnerbeteiligungssatzung Straßenbau Anliegerstraßen). Die Satzung ist im Bürgerprotal, der Wegweiser durch Bernau bei Berlin, einsehbar. Mit der Satzung haben die Bürger mehr Freiheit bei der Entscheidung, wie die Straße einmal aussehen soll. Allerdings gilt auch hier, dass Vorgaben, Regelwerke und Gesetze, wie sie zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung vorgibt, einzuhalten sind.