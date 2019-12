Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Manchmal schafft es ein äußerst euphorisches Publikum, eine Mannschaft durch eine schwierige Phase in einem Spiel zu tragen und wie ein zwölfter Spieler zu wirken.

Das beste Beispiel dafür sind wohl die Fans von Eintracht Frankfurt, die ihr Team in der vergangenen Saison bis ins Europa-League-Halbfinale trugen. Im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg erhofft sich Jürgen Klinsmann ähnliches von den Hertha-Fans im Olympiastadion.

Die Berliner erwarten am Sonnabend circa 40.000 Zuschauer. "Ihr müsst auch dafür sorgen, dass mehr Leute kommen", gab Jürgen Klinsmann den Medienvertretern auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mit auf den Weg. "Also weit mehr als 40.000, das geht ja sonst gar nicht", kommentierte er mit seinem gewohnten Lächeln noch. "Ich denke, die Fans haben die Situation erkannt und mit ihrer Unterstützung ziehen wir uns wieder hoch."

Intensive Trainingswoche

Damit es nach einer Niederlage und einem Unentschieden im dritten Spiel mit dem ersten Sieg klappt, soll die vom Trainerteam ausgerufene aggressive Spielweise fortgeführt werden. "Wir waren zweimal nah dran und sind jetzt unter Zugzwang. Wir stehen auf Platz 15 und müssen da hoch. Je schneller, umso besser", sagt Klinsmann. "Die Jungs sind heiß und haben intensiv trainiert. Im Spiel ist es natürlich noch einmal anders, da musst du die Zweikämpfe gewinnen und kontrolliert deine Aggressivität hochfahren", erklärt er weiter.

Einer, der diese Spielweise gut verkörpert, aber unter Klinsmann erst 22 Minuten zum Einsatz kam, ist Kapitän Vedad Ibisevic. "Ich will natürlich immer von Beginn an spielen, aber in so einer Situation muss man auch bereit sein, der Mannschaft von der Bank zu helfen und das muss man von einem älteren Spieler auch erwarten", findet der 35-Jährige. Gegen den SC Freiburg werden wohl wieder Davie Selke und Dodi Lukebakio den Vorzug im Sturm erhalten. "Sie sind beide gut drauf und für uns ist wichtig zu sehen, wie die Spieler mitziehen und unsere Ideen umsetzen", erklärt Klinsmann.

"Die Gesamtsituation ist natürlich nicht angenehm. Aber als Profi muss man das annehmen und alles dafür tun, dass man da wieder rauskommt", beschreibt Ibisevic, der bisher dreimal traf. Der Verpflichtung des neuen Trainers kann er dennoch nur Positives abgewinnen. "Er hat viel Gutes mitgebracht. Als Fußballer braucht man ein paar Tage, um sich kennenzulernen und zu wissen, was der Trainer will. Aber es wird jeden Tag besser. Die Intensität im Training ist höher, und wir werden körperlich weiter zulegen", erklärt der Kapitän.