BRAWO

Brandenburg an der Havel Der Brandenburger Kultursommer geht im August 2020 in die zweite Runde. Das verriet jetzt das Brandenburger Theater (BT), dem es im Rahmen des "Kultursommers" in diesem Jahr gelang, den Marienberg mit einer Reihe von Veranstaltungen wiederzubeleben und die traditionellen Wassermusikern erfolgreich weiterzuführen.

"Mit dem Kultursommer Brandenburg an der Havel 2019 haben sich die Brandenburgerinnen und Brandenburger ihren Berg zurückerobert und die Tradition an der Regattastrecke wieder aufleben lassen. Und da in der Weihnachtszeit Vorfreude die schönste Freude ist, gibt es jetzt schon die Highlights für den Kultursommer 2020 in der Havelstadt", so Gesche Rintelen vom BT.

Geplant ist, vom 7. bis 16. August auf dem Marienberg wieder ein buntes ein buntes Open-Air-Programm für die ganze Familie zu bieten. Auf der Freilichtbühne wird etwa "Das Dschungelbuch - ein Musical für die ganze Familie" zu erleben sein, Außerdem präsentieren Sahnemixx "Das Beste von Udo Jürgens", Julia Engelmann, Deutschlands berühmteste Poetry-Slammerin, gibt ein Konzert und die Brandenburger Symphoniker spielen bei "Hollywood an der Havel" wieder die schönsten Melodien deutscher Filme – vom Stummfilm bis zum DEFA-Klassiker.

Vom 20. bis 23. August sind an der Regattastrecke dann wieder die Brandenburgischen Wassermusiken zu erleben. Dabei spielen die Brandenburger Symphoniker ein Konzert, das vom skandinavischen Lebensgefühl inspiriert ist. Bei "Nordlichter" tauchen die Zuschauer zudem in die musikalische Welt der skandinavischen Volksmusik bis hin zu Jean Sibelius und Edvard Grieg ein.

Das gesamte Programm und die Karten zu den Veranstaltungen gibt es auf der Homepage des Brandenburger Theaters. Karten gibt es unter 03381/ 511 111 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen