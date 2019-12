Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Hier haben sich die Weihnachtsengel ja was Tolles einfallen lassen, sagen vorbeigehende Passanten und bleiben vor dem neugestalteten Schaufenster stehen. Eine Weihnachtswerkstatt in einem leeren Laden in der Mittelstraße in Nauen (ehemals Komma 10), entsteht für Kinder und Familien. Hier kann bis Weihnachten gebastelt, gespielt und gesungen werden. Der Mikado e.V. verpackt mit den Kindern Geschenke, baut Kekshäuser und Wichtelmänner und faltet Sterne. Daneben gibt es Märchenstunden, Spiel und Tanz. Der Mikado e.V. setzt mit dem Projekt die Ideen von Ehrenamtlichen und von Kindern um. Gerade in der kalten Jahreszeit braucht es Alternativen zu Spielplatz und Stadtbad.

Möglich wird das durch die finanzielle Unterstützung der Stadt Nauen und der TAG, die den Laden kostenfrei zur Verfügung stellt. Viele ehrenamtliche Helfer sorgen unter fachlicher Anleitung von Mikado für ein buntes Angebot. Weitere Unterstützer sind gern gesehen. Das geplante Programm findet man aufwww.mikado-hvl.de und auf www. sozialestadt-nauen.de, Geöffnet ist der Weihnachtsladen von Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr, zur Hofweihnacht sogar bis 19 Uhr.