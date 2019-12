Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) "Gregor Gysi ist wohl der amüsanteste und schlagfertigste, auch geistig beweglichste Politiker, der seit Menschengedenken die Bühne der deutschen Öffentlichkeit betreten hat." So schrieb die "ZEIT" über einen Mann, der sowohl in der DDR als auch im vereinten Deutschland in der Politik an vorderster Front mitmischte. In seiner Autobiografie "Ein Leben ist zu wenig" erzählt er von seinen zahlreichen Leben als Familienvater, Anwalt, Politiker, Autor und Moderator.

Organisiert vom Förderverein der Brieselanger Bibliothek liest Gregor Gysi am 28. Februar um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Zeebra-Grundschule aus seiner Autobiografie. Eintrittskarten zum Preis von 16 Euro gibt es in Brieselang bei Schreib- und Spielwaren Pichowsky sowie in der Buchhandlung Bücherwurm und in der Bibliothek im Bürgerhaus, Forstweg 9. Karten gibt es ebenfalls im Havelpark bei LPT & Theaterkasse Weilbach.