Lisa Mahlke, Kerstin Ewald

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Einige Fahrgäste werden sich über die kleineren Verbesserungen, die der Fahrplanwechsel des Busverkehr Oder-Spree (s. Infokasten) diesen Sonntag mit sich bringt, freuen, sagt Christfried Tschepe. Er ist nicht nur Fachbereichsleiter Stadtentwicklung im Fürstenwalder Rathaus, sondern engagiert sich auch im Fahrgastverband IGEB. Dass etwa bei der Buslinie 434 Anschluss zum RE1 geschaffen wird, sei gut. Die ganz großen Änderungen und Herausforderungen, auch beim Busverkehr, stünden erst in drei Jahren an, wenn die Regionalzüge dreimal stündlich fahren sollen.

Aber: "Es wäre schön, wenn die Stadtbuslinien 411 und 414 schon vorher angepasst werden." Beide fahren an Wochenenden stündlich, der Bus 411 nach Nord und Süd, der Bus 414 nur nach Süd. Allerdings sind beide auf denselben RE1 getaktet – es gibt also nicht jede halbe Stunde einen Bus, der nach Süd fährt. "Das bedauere ich", sagt Tschepe. "Es ist schade, dass die Chance jetzt nicht genutzt wurde." Er regt an, das eventuell schon in den nächsten kleineren Fahrplanwechsel im Sommer aufzunehmen.

Die aktuellen Änderungen, die den Schülerverkehr betreffen, sind aus direktem Kontakt zwischen Busverkehr und Schulen entstanden. Es gibt aber weiteren Anpassungsbedarf, sagt Tschepe. Konkrete Punkte will der vom Kita- und Grundschulbeirat initiierte Runde Tisch ÖPNV für Schüler bis kommenden Dezember weiterleiten. Im Februar soll der Runde Tisch wieder tagen.

Pendleraktion in Erkner

In Erkner endete am Freitag eine Pendleraktionswoche, koordiniert vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). Anja Hänel, Geschäftsführerin beim VCD Brandenburg, und Fritz Viertel, Vorsitzender des VCD-Landesverbandes sowie Chef der Linken-Fraktion Schöneiche, hatten in der letzten Woche an fünf Bahnhöfen Unterschriften für die Brandenburgische Volksinitiative "Verkehrswende für Brandenburg - jetzt!" gesammelt. Die Volksinitiative läuft bereits seit August. Sie wird von vielen Naturschutzverbänden, aber auch vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen unterstützt. In letzterem sind einzelne Gesellschaften der Deutschen Bahn und die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) Mitglieder. Die Volksinitiative fordert eine Kapazitätsverdoppelung zu Spitzenzeiten. Wo keine Schienenverbindungen möglich sind, sollen Buslinien aufgebaut werden. Verdopplung des ÖPNV bis 2035 ist ein weiteres Ziel. In Erkner leisteten zahlreiche Pendler ihre Unterschriften.

Die aktuellen Fahrpläne gibt es bei Busfahrern, am Schalter im Bahnhof Fürstenwalde sowie unter bos-fw.de.