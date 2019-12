Amy Walker

Panketal (MOZ) Was soll später mal aus einem werden? Es ist die Frage, die sich jeder irgendwann im Leben stellen muss. Schon kleine Kinder werden danach gefragt und je älter man wird, desto dringlicher fragen Erwachsene nach Zukunftsplänen und Berufsideen. Für viele – vielleicht sogar für alle – ist diese Frage aber gerade deshalb so schwierig, weil es eine Entscheidung ist, die für den Rest seines Lebens von Bedeutung sein wird.

Um Jugendlichen bei dieser Entscheidung behilflich zu werden, führt das Gymnasium Panketal bereits seit fast vier Jahren eine Studienmesse durch. Diese ist aber etwas Besonderes, denn sie wird von den Schülern selbst organisiert. Im Rahmen eines wählbaren Seminars namens "Berufsorientierung" organisieren die Jugendlichen der elften Klasse die Messe, bei der sich Berufsausbilder, Hochschulen und Unternehmen vorstellen können. Der Besuch der Messe ist für die Schüler der neunten und zehnten Klassen am Gymnasium nebenbei verpflichtend – und alle Schüler in der Umgebung sind herzlich eingeladen.

Durch das Organisieren der Messe lernen die Schüler nicht nur für sich selbst diverse Ausbildungs- und Berufswege kennen, sondern werden dabei ganz subtil mit gewissen Fähigkeiten ausgestattet, die für ihren Werdegang unabdingbar sind. Das Ziel des Seminars ist, dass sie am Ende eine Vorstellung davon haben, wie es nach dem Abitur weitergehen soll, wie sie ihre Berufsziele erreichen können und was die Anforderungen sind.

Thomas Tanneberger beaufsichtigt in diesem Jahr den Kurs mit 10 Schülern. "Ich bin eigentlich nur zur Aufsicht und Beratung da. Die Ideen, die Umsetzung und die Aufgabenverteilung – das machen alles die Schüler", erklärt er. In diesem Jahrgang sind ein paar Informatik-affine dabei, deshalb gibt es dieses Jahr sogar eine Webseite für die Messe, die die Schüler selbst entwickelt haben. Kurz vor Weihnachten geht die Planung in die heiße Phase, am 17. Januar findet schon die Messe statt, dazwischen sind noch die Weihnachtsferien. "Diese Woche geht es darum festzulegen, wie wir die Stände in die Räumlichkeiten aufstellen wollen, wo wir plakatieren wollen und wo Flyer verteilt werden", sagt Ben Düring, einer der Schüler in der Klasse. Jeder ist verantwortlich für drei bis vier Aussteller, sie sind der Ansprechpartner für "ihre" Unternehmen. In dieser Unterrichtsstunde soll geklärt werden, wo genau die einzelnen Stände stehen können und müssen. Es gibt eine Diskussion, denn es gibt viele Faktoren zu beachten: Wie groß sind die Stände der Aussteller? Bringen sie Banner oder Plakate mit? Braucht der Aussteller einen Stromzugang? "Eigentlich wollen wir dieses Jahr versuchen, die Aussteller nicht in unterschiedlichen Gebäuden zu haben. Das kam letztes Jahr nicht so gut an", erklärt Marie Reiner. Nach der Messe wird es eine Auswertung geben, die Aussteller bekommen die Gelegenheit, ihr Feedback abzugeben – damit es für den folgenden Jahrgang von Nutzen sein kann. "Dann geht das Seminar weiter mit anderen Themen, die aber genauso wichtig sind. Zum Beispiel, wie man Bewerbungen schreibt, wie man sich in einem Vorstellungsgespräch verhält, was man anziehen muss", erzählt Thomas Tanneberger.

Bürokratisches und Budgets

Das Budget in Höhe von 600 Euro wurde von der Sparkasse gesponsert und wird hauptsächlich für Werbung für die Messe verwendet. "Wir wollen Plakate in Panketal, in Bernau und in Pankow anbringen. Das kostet natürlich Geld. Panketal ist am günstigsten, für Bernau und Pankow wird es sicherlich teurer", sagt Thomas Tanneberger. Alois Grasse telefoniert deswegen in einem Nebenzimmer mit dem Bezirksamt Pankow. "Nachdem ich von einer Person zur nächsten durchgeleitet wurde, hat die letzte Frau mir eine Absage wegen der Plakate gegeben", sagt er anschließend. Eine ärgerliche Entwicklung – wovon sich die Schüler aber nicht entmutigen lassen. "Ich rufe morgen nochmal an", sagt Alois Grasse entschieden.

Für Universitäten wie die Uni Potsdam, die FU Berlin oder die Beuth Hochschule sind die Gymnasiasten natürlich sehr geeignetes Klientel – es gebe an der Schule nur wenige, die nach der zehnten Klasse entscheiden, eine Berufsausbildung anzufangen, sagt Thomas Tanneberger. "Aber natürlich wollen wir ein ganzheitliches Angebot an der Messe vorstellen." Neben den Hochschulen gibt es Aussteller, die Auslandsaufenthalte organisieren, FSJ-Möglichkeiten anbieten, Start-Ups, die Bundeswehr oder die Bundespolizei. Alle wollen die zahlreichen Jugendlichen für sich gewinnen.