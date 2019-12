Patrik Rachner

Brieselang. 16 Jahre lang hat Wilhelm Garn (CDU) als Hauptverwaltungsbeamter die Gemeinde Brieselang geführt, nun verabschiedet er sich nach zwei Amtszeiten in den Ruhestand. Der Bürgermeister, der nur noch wenige Tage im Amt ist, blickt auf seine Bilanz nicht ohne Stolz, aber mit Demut zurück. Wie diese ausfällt, hat er unter anderem im folgenden Interview verraten. Das Interview wurde von Patrik Rachner geführt.

Herr Garn, Ihre zweite und letzte Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Brieselang endet am 17. Dezember. Wie schwer fällt Ihnen der Abschied?

Garn: 16 Jahre lang Chef einer Verwaltung zu sein und 16 Jahre Verantwortung für die Entwicklung einer Gemeinde zu tragen sind schon eine Menge Holz. Es hat viel Freude gemacht, die Entwicklung der Gemeinde mitzugestalten und voran zu bringen. Ebenso blicke ich auf eine engagierte Mitarbeiterschaft, die wesentlich dazu beigetragen hat. Einerseits fällt der Abschied schon schwer, aber andererseits sollte man nach zwei Amtszeiten auch das Feld räumen. Das Bürgermeisteramt darf nicht zu einem Erbhof verfallen.

Ihre Frau Daniela macht mit Blick auf Ihren bevorstehenden Ruhestand sicherlich drei Kreuze, oder?

Garn: Ja, richtig. Jetzt werde ich mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys haben.

Wie sehen die letzten Tage im Rathaus aus? Ist der Schreibtisch schon aufgeräumt?

Garn: Warum aufgeräumt? Der Nachfolger hat einen Anspruch darauf, in Vorgänge und Akten eingeführt zu werden. Aufräumen ist das falsche Wort. Sortieren und ordnen ist da eher richtig. Natürlich werde ich persönliche Erinnerungstücke mitnehmen.

Trotz Ihres CDU-Parteibuchs haben Sie als Bürgermeister immer die Maxime walten lassen "zuerst die Kommune, dann die Christdemokratie", warum eigentlich?

Garn: Den Anspruch hat die Bürgerschaft. Als Bürgermeister wird man als Person gewählt und ist der Bürgermeister aller Einwohner, egal welcher politischen Gruppierung der Einzelne angehört. Ich stehe dazu, dass ich ein Bürgermeister bin, der Mitglied der CDU ist. Aber ich bin kein CDU-Bürgermeister. Selbst heute fragen mich Bürger: ,Bist Du eigentlich in einer Partei?‘ Für mich ist es aber wichtig, christdemokratische Grundwerte zu leben und zu vermitteln, wie zum Beispiel Respekt und Meinungsfreiheit.

Nach Ihrem Studium an der TU Berlin haben Sie in der freien Wirtschaft Fuß gefasst. Hat Sie das geprägt, um später die Verwaltung auch mit wirtschaftlichem Sachverstand zu führen?

Garn: Ja. Das hat mich sehr geprägt. Als Bürgermeister ist es sehr hilfreich, Elemente der freien Wirtschaft in die öffentliche Verwaltung zu übertragen. Dazu gehört beispielsweise das Management von Projekten, das Kostenbewusstsein oder die Kunden-Bürgerorientierung.

Warum wollten Sie Bürgermeister werden?

Garn: Brieselang hat in 2003 eine gewisse Stagnation ausgestrahlt. Es hat mich als Manager gereizt, diese zu beenden. Auch das Bürgermeisteramt ist ein Projekt mit extrem vielen unterschiedlichen Facetten.

"Schluss mit Stagnation und Rückschritten - lch stehe für den Aufbruch in der Gemeinde!", lautete 2003 im Wahlkampf einer Ihrer Slogan: Ist die Aussage rückblickend bezeichnend für Ihre Amtszeit gewesen?

Garn: Ich glaube ja. Wir, also die Bürgerinnen und Bürger, die Gemeindevertretung, die Verwaltung und der Bürgermeister, haben gemeinsam vieles in den vergangenen Jahren angeschoben und umgesetzt. Als Beispiel mögen hier der Straßenbau und die Sanierung der Gemeindefinanzen dienen. 2003 hatte die Gemeinde weit über 25 Millionen Euro Schulden und Bürgschaften am Hals. Auch die Inanspruchnahme von zwei Millionen Euro an Kassenkrediten hemmte die Gemeinde. Gleich im Dezember 2003 mussten die kommunaleigenen Gesellschaften KEG und BRIBO in die Insolvenz geschickt werden. Die Gemeinde sah sich mit Forderungen von weit über einer Million Euro Erlösauskehr aus Grundstücksgeschäften der 1990er Jahre konfrontiert. Mit einem Satz gesagt: die Gemeinde war finanziell am Ende.

Heute haben wir ,nur noch‘ unter sieben Millionen Euro Schulden und Bürgschaften. Seit Jahren haben wir den Kassenkredit nicht mehr in Anspruch nehmen müssen und haben an vielen Stellen der Gemeinde investieren können. Auch konnte die Verwaltung moderner und Bürgerorientiert entwickelt werden. Es wurde zum Beispiel ein Bürgerbüro und eine umfassende Homepage eingerichtet. Die Informationspolitik des Rathauses wurde transparenter gestaltet, das Amtsblatt wird in der Zwischenzeit weitgehend jedem Haushalt zugeführt und wurde nun auch informativer gestaltet. Verwaltungsvorgänge wurden anders gestaltet und die Verwaltung wurde umstrukturiert. Das Rathaus ist der Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir von Anfang an auf die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten Wert gelegt haben. Viele der heutigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammen aus den eigenen Reihen.

Sind Sie in Ihrer Anfangszeit oder auch im Verlauf Ihrer Amtszeit an Grenzen gestoßen?

Garn: Ja, selbstverständlich. Man nimmt sich schließlich viel vor. Bei der einen oder anderen Angelegenheit habe ich festgestellt, dass der eingeschlagene Weg nicht der richtige ist. Da muss man auch den Mut haben, den Weg oder die Richtung zu ändern. Auch muss man sich eingestehen, dass Fehler gemacht werden oder man falsch gehandelt hat.

Was sind Ihre größten Verdienste? Worauf blicken Sie besonders stolz zurück?

Garn: Das kann ich nicht beurteilen. Diese Bewertung überlasse ich den Menschen, die in unserer Gemeinde leben.

Gab es bittere Momente oder schwierige Situationen, die Sie zu meistern hatten?

Garn: Bittere Momente gibt es immer wieder, wenn Menschen von uns scheiden, die jahrelang das Gemeindeleben mitgeprägt haben wie zuletzt Guido von Martens. Schwierige Situationen tauchen in der Arbeitswelt immer wieder auf. Hier konnte ich mich aber immer auf Lösungen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde verlassen.

Würden Sie aus heutiger Sicht irgendetwas anders entscheiden oder sind Sie generell zufrieden mit all dem, wie es gelaufen ist?

Garn: Sicherlich wird jeder Mensch, so auch ich, mit einem zeitlichen Abstand im Rückblick auf Ereignisse und Entscheidungen manches anders machen. Auch habe ich sicherlich in den 16 Jahren das Eine oder Andere falsch gemacht. Ich bin aber der Ansicht, dass Entscheidungen aus einer Zeiterkenntnis entstehen. Jahre später sieht man manches sicherlich mit mehr Wissen anders. So kritisieren wir heute sehr leichtfertig Entscheidungen, die in Brieselang in den 1990er Jahren getroffen wurden. Wir müssen uns aber immer wieder die Frage stellen, ob wir nicht ebenso dieselben Entscheidungen mit dem damaligen Wissen getroffen hätten.

Wann und warum haben Sie sich dazu entschieden, eine dritte Amtszeit nicht mehr anzustreben?

Garn: 16 Jahre sind genug. Ich bin jetzt über 65. Es ist Zeit, einem anderen den Platz zur Verfügung zu stellen. Mir ist es auch wichtig gewesen, nicht eines Tages aus dem Amt getrieben zu werden, sondern die Entscheidung selbst zu treffen.

In der letzten Phase Ihrer Amtszeit wurden noch einige Projekte angepackt, umgesetzt oder auf den Weg gebracht. Fällt da der Abschied leichter?

Garn: Ja und Nein. Es wäre fatal, wenn in der Gemeinde zukünftig ein Stillstand existieren würde. Gerade das, was in der letzten Zeit noch angeschoben wurde, wie der Bau einer Gesamtschule oder der KITA-Neubau, sind ja Dinge, die in die Zukunftsentwicklung der Gemeinde wirken. Ich bleibe ja Bürger der Gemeinde und freue mich, wenn unsere heute schon liebens- und lebenswerte Gemeinde sich weiter entwickelt.

Was wünschen Sie ihrem Nachfolger Ralf Heimann?

Garn: Immer ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger und natürlich für die Mitarbeiter der Verwaltung.

Werden Sie im Hintergrund Ratschläge verteilen?

Garn: Nein, das wäre meinem Nachfolger auch nicht fair gegenüber. Gerne werde ich aber mein Wissen zur Verfügung stellen, wenn ich gefragt werde.

Sie werden mehr Zeit für Familie und Hobbys haben. Wollen Sie sich auch ehrenamtlich in der Gemeinde engagieren?

Garn: Lassen Sie mich an dieser Stelle den Wunsch äußern, dass ich mich freuen würde, wenn noch mehr Ehrenamtliche sich in den Vereinen, Organisationen, den Gemeindegremien und so weiter engagieren würden. Ich jedenfalls werde es während meines Ruhestandes tun - aber nicht in der aktiven Gemeindepolitik.