Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Weihnachten wird überall gefeiert, wo sich der christliche Glaube etabliert hat, wenngleich nicht jeder weiß, warum. Der Geschenkesegen ist die kommerzielle Seite, die Geburt von Jesus der Ursprung (und der Beginn der Zeitrechnung). Auf seine Ankunft (lateinisch adventus) bereiten sich Christen lange vor, weswegen es die Adventzeit gibt. Deren vierwöchige Dauer hat Papst Gregor im 7. Jahrhundert festgelegt; der erste Advent markiert zugleich den Beginn des neuen Kirchenjahres. So gibt es derzeit der kirchlichen Zusammenkünfte besonders viel, wozu Christen gerne einladen – in Brandenburg an der Havel beispielsweise:

10 Uhr Gottesdienst Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde, Ritterstraße 94,

10 Uhr Weihnachtsmusical der Kita Arche Domlinden, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Domlinden 29,

10.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst im Gemeindesaal St. Katharinen,

10.30 Uhr Gottesdienst im Gemeindesaal St. Gotthardt,

14 Uhr Sonntagstreff bei Kaffee & Kuchen für Jung & Alt, St. Bernhard-Gemeinschaftskirche, Thüringer Straße 68,

17 Uhr Weihnachtsoratorium, St. Gotthardtkirche.

15 Uhr Seniorennachmittag, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Domlinden 29.

16 Uhr Adventssingen in der St. Katharinenkirche.

10 Uhr Gottesdienst Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde, Ritterstraße 94,

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlfeier, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Domlinden 29,

10.30 Uhr Gottesdienst mit der Band "kreuz und quer" im Gemeindesaal St. Katharinen,

15 Uhr Familienweihnacht im "Lighthouse" am Hauptbahnhof ("FOKUS Brandenburg").