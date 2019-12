Amy Walker

Bernau (MOZ) Im öffentlichen Nahverkehr gibt es ab 15. Dezember einen neuen Fahrplan. Im Barnimer Busverkehr sind die Änderungen umfangreich, da sowohl mit wachsenden Bewohnerzahlen und unterschiedlichen Bedürfnissen dieser Zuzügler als auch mit einem ständigen Baustellenpensum gerechnet werden muss.

Spätbus anstatt RB25

Bei der Niederbarnimer Eisenbahn wird nicht direkt ausgebaut, in den Abendstunden wird aber zwischen Ahrensfelde und Werneuchen ein Spätbus eingerichtet. Die letzte Verbindung der Regionalbahn RB25 fährt ab Ahrensfelde um 22.35 Uhr, in entgegengesetzter Richtung ab Werneuchen um 22.02 Uhr. Nun wird es zusätzlich noch einen Spätbus zwischen den beiden Ortschaften geben, der täglich ab Ahrensfelde um 23.42 Uhr und ab Werneuchen um 22.50 Uhr fährt. Dieser Spätbus wird ebenfalls in Blumberg und Seefeld halten. Mehr solcher Spätbusse seien erst einmal noch nicht vorgesehen, sagt Alexander Greifenberg, Verkehrsleiter der Barnimer Busgesellschaft (BBG). "Über den Ausbau der Spätbuslinien wird aber viel gesprochen."

Neben Ausbau auch Ausfall

Was die Busse betrifft, wird nicht nur ausgebaut. So entfallen zwei Fahrten der Linie 869: Laut Angaben der BBG sind keine Schüler im Wohngebiet Lindow mehr an der Grundschule am Blumenhag angemeldet, weshalb die Fahrt ab Bernau Bahnhof um 7.36 Uhr, die über das Wohngebiet Lindow fuhr, ab jetzt entfällt. "Fahrgäste aus dem Wohngebiet Lindow gelangen weiterhin zeitnah zum S-Bahnhof Bernau. Andere Fahrten starten nur 10 bis 13 Minuten später als die entfallenen Fahrten", so die BBG.

Wegen der Baumaßnahmen am Busbahnhof von Bernau werden nicht mehr alle Fahrten der Linie 901 bis zum Bahnhof Bernau durchfahren. Drei dieser Fahrten ab der Schule in Blumberg fahren nur noch bis "Zepernick, Malzmühle". Um 12.55 Uhr, 13.59 Uhr und 15.52 Uhr erreichen diese Busse diese Endhaltestelle fortan. "Das sind aber alles Fahrten, die sowieso leer sind und die nur noch zum Betriebsbahnhof weiterfahren. Niemandem wird etwas weggenommen", versichert Greifenberg. "Und wenn das am Ende doch so sein sollte, dann werden wir da eine Lösung einrichten, falls nicht schon geschehen." Sollte doch jemand zu diesen Uhrzeiten von der Haltestelle "Zepernick Malzmühle" zum Bahnhof Bernau fahren wollen: Mit der Linie 891 kommt man in wenigen Minuten in die Nähe des Bahnhofs Bernau-Friedenstal, um von dort mit der S-Bahn weiterzufahren. Andere Fahrten der Linie 901 fahren nur noch bis "Schwanebeck Schule" oder bis zum Paulus-Praetorius-Gymnasium – von diesen Haltestellen verkehren aber regelmäßig auch andere Linien, sodass keine Probleme entstehen dürften.

Ansonsten wird der Busverkehr mit dem neuen Fahrplan in der Region optimiert. Durch die Erweiterung der Linie 870 werden die Wohnviertel Pankebogen und Nibelungenviertel besser angebunden. Die Grundschüler in Basdorf werden pünktlicher zum Unterricht erscheinen können: Die Linie 891 fährt fünf Minuten früher, also bereits um 7.30 Uhr, dort ein. Die Fahrt ab Wandlitz Gymnasium startet dadurch schon um 7.20 Uhr. Aus diesem Grund wurden die Linien 901 und 902 zeitlich angepasst, damit der Anschluss reibungslos klappt. Auf der Linie 902 wird es außerdem einen zusätzlichen Halt geben. Zwischen "Klosterfelde Schule" und "Neudorf" halten alle Busse zusätzlich noch an "Klosterfelde Bahnhof." In Bernau gibt es ebenfalls eine neue Haltestelle: "Bernau, Gieses Plan" auf der Albertshofer Chaussee, wo alle Busse der Linie 907 halten.