Tilman Trebs

Birkenwerder (MOZ) Es ist unangenehm nass und unangenehm kalt, als der Roburbus von "Brandenburg aktuell" am Sonnabendvormittag in Birkenwerder vorfährt. Dennoch kommen an die 100 Bürger mit Kapuze und Regenschirm in den Wensickendorfer Weg, um bei rbb-Moderator Michael Scheibe ihren Protest gegen die geplante 380-Kilovolt-Starkstromleitung über der Gemeinde deutlich zu machen.

Der Ort für die TV-Aufzeichnung hätte treffender kaum gewählt werden können. Der Blick fällt auf die Schallschutzmauer, hinter der zurzeit Autobahn von vier auf sechs Spuren wächst. Zu sehen ist auch ein 50 Meter hoher Strommast. Er soll für die 380-kv-Leitung ein durch 80 Meter hohes Modell ersetzt werden.

"Wir haben die Nase voll", sagt Gemeindevertreterin Alexandra Stolzenburg (IOB-BiF) ins Mikrofon von Michael Scheibe. "Wir leben schon zwischen Autobahn, Bundesstraße und Fernbahntrasse. Jetzt sollen wir auch noch noch größere Starkstrommasten und Überlandleitungen über unseren Grundstücken ertragen. Das ist zu viel", sagt sie und erntet Applaus im Publikum, das gesundheitliche Belastungen und eine Verschandelung der Landschaft fürchtet. "In den Bundesvorschriften zum Immissionsschutzgesetz steht, dass 380-kv-Leitungen 400 Meter Abstand zur Wohnbebauung halten müssen. Das muss doch einen Grund haben, wird hier aber ignoriert und damit legalisiert, dass es sich nicht um einen Neubau, sondern um einen Ersatzneubau handelt", beschwert sich Anwohner Ralf Heymann.

Was die jetzige Leitung schon für Belastungen bedeutet, beschreibt Frank Reppin, der direkt im Schatten von Schallschutzwand und Strommast lebt. "Die Geräuschkulisse ist permanent. Es sind vor allem Klackergeräusche, die stören. Ich habe schon Tonaufnahmen an die Netzbetreiber geschickt. Es interessiert sie nicht." Juliane Fichtner aus der Friedensallee sagt, dass sie mit acht Jahren an Krebs erkrankt sei. Fünf Nachbarn in ihrer Straße hätte es in kurzer Zeit auch getroffen. "Das kann kein Zufall sein."

Die Forderungen der Anwohner fasst Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) zusammen. "Wir fordern eine Umleitung der Leitung um den Ort, eine Verlegung der Kabel in die Erde oder eine Tunnellösung. Das ist alles machbar." Die Alternativen schließt der Sprecher des Netzbetreibers "50 Hertz", Axel Happe, vor Ort aber aus. "Wir sind uns der schwierigen Situation hier bewusst", sagt er. Aber die Erdverkabelung würde breite Schneisen in den Ort schlagen, "die dann nicht mehr bebaut und bepflanzt werden können". Ein Tunnel müsste laut Happe 25 Meter tief in der Erde verlegt werden und mit zusätzlichen Maschinen ausgerüstet werden. Kosten: rund 25 Millionen Euro pro Kilometer. Zudem wären auch für diese Variante wären erhebliche Eingriffe in die Landschaft nötig. "Wir haben wirklich alle Alternativen geprüft. Aber keine hat sich als praktikabel erwiesen", sagt Happe.

Erklärungen, die die Bürger nicht überzeugen. "In Westdeutschland wurden zuletzte 1 000 Kilometer Starkstromleitung unterirdisch verlegt. Wir reden hier über drei Kilometer. Das muss doch möglich sein", meint der Birkenwerders SPD-Ortsvorsitzender Steffen Hirschmann.Ähnlich äußert sich Zimniok. "In Bayern redet der Bund mit den Landwirten über die Entschädigung für die Verlegung von Erdkabeln. In Brandenburg wird nicht einmal über Erdkabel gesprochen." Für den Bürgermeister bleibt am Ende nur die eine Möglichkeit: "Wir werden weiter klagen. Das sind wir unseren Bürgern zu ihrem Schutz schuldig."

Die Aufzeichnung aus Birkenwerder wird am Sonntag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr bei "Brandenburg aktuell" im rbb-Fernsehen ausgestrahlt.