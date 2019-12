Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Endlich ist es geschafft! Jürgen Klinsmann kann im dritten Spiel als Trainer von Hertha BSC seinen ersten Sieg feiern. Nach fünf Spielen ohne Dreier gewinnen die Berliner durch ein 1:0 über den SC Freiburg. Letztmals konnten die Herthaner am 4. Oktober (3:1 gegen Düsseldorf) ein Bundesligaspiel gewinnen.

Die Ausgangslage:

Unter Jürgen Klinsmann konnte die Hertha noch kein Sieg feiern (Niederlage gegen Dortmund, Unentschieden in Frankfurt) und steckt auf Platz 15 mitten im Abstiegskampf der Bundesliga. Vor dem Spiel machte der Trainer klar, dass nur ein Dreier gegen die Breisgauer zählt. Dabei forderte er wieder eine aggressive Spielweise seiner Mannschaft und auch die Fans im Olympiastadion auf, die Mannschaft nach vorn zu pushen. Der SC Freiburg spielte bisher eine traumhafte Saison und steht auf Platz 5 sogar vor dem FC Bayern. Tabellenregionen in denen sich die Hertha vor der Saison eigentlich wähnte. Selbst bei einer Niederlage würde der Sportclub nur auf Platz 6 abrutschen.

Startelf und Taktik:

Im Vergleich zum Unentschieden bei Eintracht Frankfurt wechselte Jürgen Klinsmann drei Mal. Nach Rot-Sperre ist Rune Jarstein wieder im Tor. Für Ondrej Duda, der nicht einmal im Kader stand, und Niklas Stark kamen Dilrosun und Kapitän Vedad Ibisevic in die Mannschaft. Durch die Wechsel stellte Klinsmann von einem 3-5-2-System auf ein 4-4-2 um, bei dem Lukebakio und Dilrosun ihre Schnelligkeit über die Flügel ausspielen sollten, um die kopfballstarken Ibisevic und Selke mit Flanken zu füttern.

So verlief das Spiel:

Es entwickelte sich eine ausgeglichene erste halbe Stunde, in der beide Mannschaften sicher im Spielaufbau agierten, jedoch zu keinen zwingenden Offensivaktion kamen. Herthas Plan, über die schnellen Außen zum Erfolg zu kommen, klappte nur selten. Lukebakio und Dilrosun orientierten sich zu früh ins Zentrum und machten das Spielfeld im letzten Angriffsdrittel zu eng. Auch Davie Selke und Vedad Ibisevic hingen ziemlich in der Luft und mussten viele Defensivzweikämpfe führen. Immerhin ließen die Berliner, anders als in Frankfurt, defensiv nichts zu. Besonders Standardsituationen, die in letzter Zeit häufig zu Gegentoren führten, wurden konzentriert verteidigt.

Herthas Torwart Rune Jarstein:

"Das war ein sehr wichtiger Sieg, wir brauchten die drei Punkte unbedingt. Und wir haben zu Null gespielt, das tut gut."

Die größte Chance hatte Davie Selke kurz vor der Halbzeit, doch sein Schuss aus fünf Metern ging daneben. Bezeichnend für Herthas Ideenlosigkeit sind die Ballkontakte von Selke (12) und Ibisevic (14). Zur Halbzeit wurde die Hertha mit Pfiffen in die Kabine begleitet.

Die Hertha begann in der zweiten Halbzeit mutiger und mit einem traumhaften Fernschuss brachte Vladimir Darida die Berliner gegen seinen Ex-Club in Führung. Anschließend hatten die Gäste jedoch auch gute Chancen zum schnellen Ausgleich zu kommen. Hertha schaffte es nur selten für Entlastungsangriffe zu sorgen und spielte die Konter schlampig aus.

Torschütze Vladimir Darida:

"In unserer Situation ist das ganz wichtig und ich hoffe, dass es uns Selbstbewusstsein für die nächsten Spiele gibt. Dann können wir auch fußballerische Qualität zeigen. Das ist in dieser Situation nicht so einfach, locker Fußball zu spielen."

Statistik:

Hertha BSC: Jarstein – Plattenhardt, Boyata, Rekik, Klünter, Lukebakio (90. Skjelbred), Grujic, Darida, Dilrosun (74. Mittelstädt), Selke, Ibisevic(74. Wolf)

SC Freiburg: Flekken – Heintz, Koch, Gulde, Günther, Haberer, Höfler, Schmid (84. Kwon), Höler, Sallai (57. Grifo), Petersen

Tore: 1:0 Darida (53.),

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 37 343

So geht’s weiter:

Englische Woche in der Bundesliga. Hertha muss am Mittwoch um 18.30 Uhr bei Bayer Leverkusen ran. Der SC Freiburg hat Bayern München zu Gast im Schwarzwald.