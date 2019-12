Tilman Trebs

Schildow (MOZ) In Schildow ist der Weihnachtsbaumverkauf zu Gunsten des Vereins "Pfadfinder im Mühlenbecker Land" schon eine Tradition. Auch am Sonnabend kamen viele Bürger auf den Dorfplatz, um sich ihre Nordmanntanne fürs anstehende Fest zu holen – und nebenbei den Pfadfinderverein zu unterstützen.

"Wir haben gut zu tun", sagte Vereinsschatzmeisterin Simone Freitag am Sonnabend zur Mittagsstunde. Der am Vormittag ungemütliche Regen habe niemanden abgehalten, die Weihnachtsbäume zu begutachten und auch mitzunehmen. "Viele Schildower kaufen ja ganz bewusst ihren Baum bei uns – und merken sich den Termin lange vor." Die Auswahl an edlen Nordmanntannen, die zwischen 25 und 60 Euro kosteten, war üppig. "Die Bäume stellt uns der Gartencenter ,Grüne Holländer’ aus Berlin-Pankow immer zum Einkaufspreis zur Verfügung. Den Aufschlag dürfen wir behalten. Die Bäume, die wir nicht verkaufen, nimmt der Markt zurück", erklärte die Schatzmeisterin. Was am Ende zusammengekommen ist, wollte sie nicht genau verraten. Nur, was mit den Einnahmen passieren wird. "Wir haben ja seit einiger Zeit ein neues Vereinsheim in Summt, in dem es noch etwas zu tun gibt. Und wir veranstalten ja regelmäßig unsere Pfadfinderlager. Auch dafür können wir jeden Cent gebrauchen."