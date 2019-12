Oliver Schwers

Greiffenberg (MOZ) Das Friedenslicht aus Betlehem kommt am dritten Advent spät am Abend in Greiffenberg an. Die Kirchgemeinde erhält es von den Pfadfindern aus Prenzlau, die es in Berlin in Empfang nehmen. Es wird am Heiligen Abend beim Gottesdienst in Greiffenberg an alle, die es möchten, weitergereicht.

Entzündet wurde es am 26. November in der Geburtsgrotte in Betlehem. In Wien soll es heute an 20 Nationen weitergereicht werden. In Deutschland übernehmen das traditionell die Pfadfinderverbände. Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto: Mut zum Frieden.

"Wir ermutigen daher alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder und alle Menschen guten Willens, sich gemeinsam auf diesen Weg zu machen und das Friedenslicht aus Bethlehem als Zeichen des Friedens an zahlreichen Orten in ganz Deutschland an alle Menschen weiterzureichen", heißt es in dem Aufruf.

Das Friedenslicht soll am dritten Advent vom Münchener Hauptbahnhof aus mit Zügen in ganz Deutschland verteilt werden.

Wer nicht Heiligabend nach Greiffenberg kommen will, kann es nach vorheriger Anmeldung (033334 300) bereits früher in Empfang nehmen. Wichtig: ein sicheres Behältnis (Laterne) mitbringen.

Der Gottesdienst Heiligabend findet 17.30 Uhr trotz Einschränkungen durch Bauarbeiten in der Greiffenberger Kirche statt.