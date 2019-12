Jürgen Kern

Seehausen Wie alljährlich hatte Frank Fleske, der Vorsitzende des Fußballkreises Uckermark, nach Seehausen ins Seehotel Huberhof eingeladen. Es war eine große Party zum Jahresausklang für die vielen ehrenamtlichen Fußball-Fanatiker des Kreises. Aber nicht nur sie waren der Einladung gefolgt, sondern auch Jens Kaden, Präsident des Fußballlandesverbandes, hatte den weiten Weg von einer DFB-Tagung in Frankfurt nicht gescheut. Mit ihm wurde auch sein Vorgänger Siegfried Kirschen begrüßt. Wie immer ließ es sich auch Norbert Griem, der Vorsitzende des Kreissportbundes, nicht nehmen, die Verbundenheit zu den Fußballern durch seine Anwesenheit zu bekunden.

Ehrenamtliche sind wichtig

Wie sehr Kaden gerade die ehrliche Arbeit der vielen Ehrenamtlichen in der Uckermark schätzt, brachte er in seinem kurzen Grußwort sehr deutlich zum Ausdruck. Er lobte die außerordentliche kameradschaftliche Zusammenarbeit und Aufgeschlossenheit. Er würdigte besonders die rührige Arbeit von Frank Fleske, der mit seinen Mitstreitern solche Treffen immer wieder ermöglicht. Natürlich sprach er auch die ernsten Probleme des Fußballs in der jüngsten Zeit an. Mit dem Positionspapier zum besseren Schutz unserer Schiedsrichter habe die jüngste DFB-Tagung einen wichtigen Schritt getan. Er versprach, dieses Vorhaben auch auf Landesebene durchzusetzen. Auch Fleske beschäftigte sich mit dieser Problematik. Er forderte drastische Strafen für diejenigen, die Gewalt auf die Fußballfelder tragen wollen.

Mit besonderem Nachdruck ging Kaden auf die Bedeutung des Ehrenamtes ein. In diesem Bereich müsse es nicht nur für den Fußball endlich von politischer Seite Maßnahmen geben, die Anreize setzen, diese wertvolle gesellschaftliche Arbeit aufzuwerten und zu belohnen.

Der Vorsitzende des Fußballkreises Uckermark machte dann mit zahlreichen Ehrungen deutlich, wie sehr diese Arbeit geschätzt wird. Ein besonderes Dankeschön richtete er aber an die Lebenspartnerinnen der Ehrenamtlichen, ohne deren Verständnis und auch Mithilfe manches nicht möglich wäre.

Offizielle Auszeichnungen erhielten Klaus-Dieter Eisenhuth (Schiedsrichter-Nadel in Silber), Dieter Aust (Verdienstnadel des Fußballlandesverbandes), Steffen Gubbe und Ralf Leupold (Fußballkreis in Silber). Junger Fußballheld 2019 wurde Philipp Rieck und Ehrenamtspreisträger wurde Ingo Reichstein.

Eine besondere Würdigung erfuhr Erhard Tschuppik, der feierlich aus seiner Funktion als Ehrenamtsbeauftragter nach jahrzehntelanger Tätigkeit verabschiedet wurde. Der Abend endete mit dem gemeinsamen Abendessen.