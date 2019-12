Udo Plate

Wriezen (MOZ) Kurz bevor es für die Landesklasse-Fußballer von Blau-Weiß Wriezen in der Staffel Nord in die Winterpause geht, müssen die Schützlinge von Übungsleiter Thomas Adamski im Gastspiel bei den Falkenthaler Füchsen noch einmal eine knifflige Aufgabe lösen. Das ist auch nötig, wie ein Blick auf das Gesamtklassement offenbart. Die Blau-Weißen rangieren mittlerweile mit wenig befriedigenden zwölf Zählern aus nunmehr 13 absolvierten Spielen nicht nur auf dem drittenletzten Tabellenplatz, sondern hinken auch meilenweit hinter den eigenen Ansprüchen hinterher.

Während das Adamski-Ensemble am vergangenen Spieltag spielfrei hatte und dementsprechend an der Ausmerzung vorhandener Defizite arbeiten und feilen konnte, handelten sich die nunmehr gastgebenden Füchse eine nicht unbedingt erwartete 0:2-Schlappe bei Forst Borgsdorf ein. Ergo dürften die Platzherren um Trainer Hannes Krämer alles daran setzen, um die Zähler in Falkenthal zu behalten. Die Leitung der um 13 Uhr beginnenden Begegnung obliegt dem Unparteiischen Jens Granat, einem Schiedsrichter aus dem Havelland.

"Wer holt sich den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters?" lautet in der Oststaffel die Frage aller Fragen. Mit Spitzenreiter MSV Zossen (31 Punkte), Verfolger Grün-Weiß Rehfelde (30 Zähler) und dem auf Rang drei notierten FSV Luckenwalde II (28 Punkte) sind noch drei Teams im Rennen. Die Elf von Grün-Weiß Rehfelde um Übungsleiter Helmut Fritz hat mit dem Gastspiel beim Ligafünften Union Bestensee ab 13 Uhr eine schwere Auswärtsaufgabe vor der Brust. Dennoch werden die Rehfelder, die verständlicherweise noch mit dem Gewinn des Herbsttitels liebäugeln, wohl auch durchgehend ein Auge oder Ohr auf dem Zossener Sportplatz in der Jägerstraße haben, wenn dort der Spitzenreiter MSV Zossen im Topspiel auf den Tabellendritten FSV Luckenwalde II trifft.

Aufsteiger SG Müncheberg mit dem erfolgreichen Trainerduo Thomas Prentkowski und Carsten Knäfel gehen ebenfalls auf Reisen und geben ab 13 Uhr beim Tabellenzehnten Rot-Weiß Luckow ein Gastspiel.

Blau-Weiß Markendorf heißt der Kontrahent, auf den die Kicker der SG Bruchmühle am Samstag ab 13 Uhr vor heimischer Kulisse treffen.