Udo Plate

Altlandsberg (MOZ) Mit dem BFC Preussen Berlin gibt ein guter alter Bekannter erneut seine Visitenkarte bei den Oberliga-Handballern des MTV Altlandsberg am Samstag ab 20 Uhr ab. Die Lankwitzer sind stark in die Saison gestartet und haben fleißig Punkte eingefahren. Sie profitieren in erster Linie von der mannschaftlichen Kompakt- und Geschlossenheit sowie der athletischen Spielweise. Zudem haben sich die Hauptstädter punktuell verstärkt. So kam Moritz Weber vom Liga-Konkurrenten OSF Berlin zu den Preussen. Dreh- und Angelpunkt ist jedoch Max Bachmann, der in der Defensive und in der Offensive die Fäden zieht. Dazu verfügen die Preussen über ein gutes Kreisläuferspiel, das die MTV-Defensive in den Griff bekommen muss.

Die Altlandsberger gehen nach der unglücklichen Niederlage in Stralsund mit ordentlich Frust ins Spiel und wollen diesen Frust in einen Sieg umwandeln. Die MTV-Männer wollen einen versöhnlichen Jahresabschluss, doch dafür benötigt das Team um Trainer Ralf Böhme unbedingt die Fan-Unterstützung.