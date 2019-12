Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Wer in Müllrose einen Baum, dessen Fällung genehmigungspflichtig ist, mit behördlicher Genehmigung beseitigt, der wird künftig nicht mehr zur Ersatzpflanzung verpflichtet, sondern zu einer Ausgleichszahlung. Das sieht die neue Baumschutzsatzung vor, die am 17. Dezember während der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) zur Beschlussfassung steht. Die Ersatzleistungen für das Fällen geschützter Bäume sind in Paragraf 8 der Satzung festgelegt, und dieser wird gegenüber der aktuell gültigen Baumschutzsatzung völlig neu gefasst.

Stadt bestimmt Neupflanzung

Hintergrund ist das Bestreben, den Erholungsort durch die Neupflanzung von Bäumen weiter zu verschönern und Neupflanzungen von Bäumen zentral zu steuern. Die Stadt will künftig selbst bestimmen, wo welche Bäume oder auch – und das ist ebenfalls neu – Sträucher oder Hecken als Ersatz neu gepflanzt werden. Das Geld, das als Ausgleichzahlung in die Stadtkasse fließt, "ist zweckgebunden für die Pflanzung von Bäumen, Sträuchern und Hecken im Geltungsbereich dieser Satzung zu verwenden", bestimmt Absatz 4. Damit ist auch klar: Ersatzpflanzungen werden anders als bisher ausschließlich innerhalb der Müllroser Stadtgrenzen vorgenommen.

Mit der Neufassung der Satzung entfällt auch die aufwendige Berechnung der Mindestgröße der Ersatzbäume. Die noch gültige Baumschutzsatzung schreibt vor, welche Höhe und welchen Stammumfang der neue Baum haben muss – und zwar immer in Abhängigkeit von den Maßen des zu fällenden Baumes.

Schutz wird neu definiert

Stattdessen wird pauschal eine einheitliche Ausgleichszahlung von 300 Euro je geschützter Baum festgelegt. Die Stadt Müllrose wiederum verpflichtet sich zusätzlich, für eigene Ausgleichsmaßnahmen jährlich mindestens 30 Bäume auf den ausgewiesenen städtischen Ausgleichsflächen zu pflanzen. Bei diesen Flächen handelt es sich zum einen um ein Flurstück im Ortsteil Biegenbrück und zum anderen um die freie Wiese hinter "Porths Land".

Was ein geschützter Baum ist, wird ebenfalls neu definiert. Manche Nadelbäume sowie Birken und Robinien sind künftig erst ab 130 Zentimeter Stammumfang schützenswert (bisher pauschal ab 100 Zentimeter). Bei Laubbäumen außer Birken und Robinien greift der Schutz weiterhin ab 60 Zentimeter Stammumfang.