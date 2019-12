Bärbel Kraemer

Belzig 1846 eröffnete Alexander Mallwitz eine Druckerei in Belzig. Damit verbunden war die Geburtsstunde des "Stadt- und Landboten für Belzig und Umgebung".

Vier Jahre später, 1850, hatte sich das Blatt bereits bestens etabliert. Die vielen Inserate von Geschäftsleuten und Handwerkern stehen stellvertretend dafür. In der Vorweihnachtszeit wurde über Anzeigen besonders intensiv um die Gunst der Kunden geworben.

Vom ersten bis zum vierten Advent schaltete beispielsweise der Belziger Kaufmann Carl August Wohlhaupt folgendes Inserat: "Meine Weihnachts-Ausstellung erlaube ich mir dem geehrten Publikum aufs beste zu empfehlen. Dieselbe bietet eine Auswahl geschmackvoller Spielwaren für Kinder, so wie auch Präsente für Erwachsene dar, und versichere ich nebenbei möglichst billige Preise." Damit nicht genug. Wohlhaupt empfahl außerdem "Weißen und gelben Wachsstock, sowie auch kleine Hand-Latern- und Wagen-Laternlichte". Als besonderer Gaumenschmaus war in jenen Vorweihnachtstagen in seinem Geschäft außerdem Schweizer Sahne-Käse, das Stück zu 6 Silbergroschen, erhältlich.

Auch der Belziger Geschäftsmann Ferdinand Sacharowitz nutzte den "Stadt- und Landboten" für regelmäßige Annoncen. In seiner Mützen- und Pelzwaren Handlung hielt er zum Weihnachtsfest ein wohl sortiertes Lager "der modernsten Pelz-, Plüsch- und Tuchmützen, sowie feinste Chinschilla-, Fee- und andere graue und schwarze Muffe, desgleichen Pelzmanschetten, Boas, Fußsäcke und sehr schöne Fußkörbe, sowie alle in dies Fach einschlagende Artikel zu besonders billigen Preisen" bereit.

Auch Alexander Mallwitz inserierte: "Zu dem bevorstehenden Weihnachtsfeste bin ich mit einer kleinen Auswahl moderner Jugend- und Kinderschriften, sowie auch mit Bilderbüchern versehen, die ich unter Voraussetzung baldiger Remission der nicht behaltenen auf Verlangen den resp. Bestellern zur Ansicht übersenden bereit bin. Ferner besitze ich noch eine kleine Auswahl Volkskalender Stück 10 Silbergroschen, und Hallesche Hauskalender Stück 5 Silbergroschen, die ich zu gefälliger Abnahme empfehle." Zusätzlich dazu teilte Mallwitz der geehrten Einwohnerschaft von Belzig und Umgebung mit, dass neue Kataloge seiner "Leihbibliothek für 1 ½ Silbergroschen" bei ihm zu haben sind. Der Druckereibesitzer besaß also schon damals eine kleine Bibliothek, in der Literatur zur Ausleihe bereit stand.

Der Christmarkt in Belzig wurde 1850 am 19. und 20. Dezember abgehalten. Er begann am Donnerstagmorgen und endete am Freitagmittag. Für Carl Dietrich aus Wittenberg bot der "Stadt- und Landbote" damit auch die beste Möglichkeit, der Bevölkerung sein Kommen zum Christmarkt anzukündigen. "Mit einer schönen Auswahl Gold- und Silberwaren, welche sich zu Weihnachtsgeschenken eignen" bezog der Herr aus Wittenberg damals Quartier im Gasthof zum goldenen Stern.

Während Kaufmann Koch aus Belzig seiner Kundschaft auf gleichem Wege "ergebenst" mitteilte, dass die erwarteten Halleschen Honigkuchen in seinem Geschäft eingetroffen sind, war in einem anderen Etablissement der Stadt "Rum in verschiedener Qualität, von 10 Silbergroschen bis 1 Thaler, auch Punsch-Essenz" zu erhalten.

Wer den Nachwuchs beglücken wollte, fand beim Drechslermeister August Krause sicher ein kleines Geschenk. Er hielt Spielsachen "in bedeutender Auswahl" bereit. Sparsam wie die Zeit damals war, bot Geschäftsmann Görisch aus Belzig "neue Puppenköpfe" und wollene Strickgarne an.

War der heilige Abend vorüber, wurde getanzt und gefeiert. Zur Tanzmusik am zweiten Weihnachtsfeiertag luden der Gastwirt Richter und am dritten Feiertag sein Berufskollege Louis Wohlhaupt ein.

Zusätzlich dazu wurde während der Feiertage "gutes Doppelbier" bei Friedrich Dorno ausgeschenkt.