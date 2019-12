Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Dass Erziehermangel in Brandenburg herrscht, ist bekannt. Der Internationale Bund (IB) geht jetzt mit Qualifizierungen dagegen vor. Quereinsteiger können binnen zwei Jahren den Erzieherberuf lernen. In den Fachrichtungen (teil-)stationäre Hilfen zur Erziehung und Kindertagesbetreuung. Seit August liefen Eignungsfeststellungen und Vorbereitungsqualifizierungen. Nun stehen die zukünftigen Azubis fest.

Bereits Mitte Oktober hatten neun Teilnehmer den Kurs (teil-)stationäre Hilfen begonnen, jetzt starteten in Neuenhagen 18 Teilnehmer der Kindertagesbetreuung. Wie Susanne Dünkel, Leiterin berufliche Bildung beim IB, erläuterte, läuft die Qualifizierung im dualen System. Im Wechsel gibt es Theorie- und Praxiswochen. Zudem werden die Teilnehmer pädagogisch begleitet. Das Ministerium überwacht fachlich und vergibt nach bestandenem Abschlusskolloquium eine Urkunde als gleichgestellte Erzieher. Es würden also "Profis" in die Praxis entlassen.

Finanziert wird die Ausbildung über Bildungsgutscheine der Agentur für Arbeit/Jobcenter oder bisherige Arbeitgeber, die die Weiterbildung unterstützen. Da es das Modell in Brandenburg nicht sehr oft gebe, sei das Einzugsgebiet sehr groß, so Susanne Dünkel. Teilnehmende kommen aus Märkisch-Oderland, Barnim, Oder-Spree, Dahme-Spreewald ... Und es sind längst nicht mehr nur Frauen: In den Gruppen sind zusammen acht Männer.