Christina Sleziona

Fürstenwalde (MOZ) Gut ein halbes Jahr ist es her, dass Thomas W. Eckart seine Soßen-Manufaktur in der Tuchmacherstraße eröffnete. Der 50-Jährige fühlt sich mittlerweile richtig wohl mit seiner Entscheidung. Sein alter Standort in Berlin, erzählt Eckart, sei ihm zu eng geworden. Heute nutzt er den größeren Platz in der Tuchmacherstraße in Fürstenwalde, um neben seinem Hauptgeschäft auch einen Feinkost-Laden und eine vermietbare Showküche zu betreiben.

Sieben Soßen hat Eckart seit seinem Start im Mai im Angebot. Eine neue zu kreieren, sei sehr aufwendig, erzählt der Koch aus Leidenschaft. Steht aber die Rezeptur und ist die Lieferkette klar, kommen die Zutaten in einen 150-Liter-Kessel, der in der Küche der Manufaktur steht. In dem riesigen Topf lässt der 50-Jährige aus Zutaten wie Tomatenpüree, Senfpulver, Orangensaft oder Ingwer seine Soßen entstehen. Für seinen Ketchup, seine Steaksoße, Grillsoße, scharfe Grillsoße, Pflaumensoße, Mangosoße und Pfirsichsoße setzt er ausschließlich auf natürliche Zutaten aus aller Welt ohne künstliche Aromen. Anders als der "Industrie-Rotz" im Supermarkt, sagt Eckart, verzichte er ganz auf Wasser und Zucker. "Das Wasser koche ich heraus." Für die Süße seiner Soßen kämen beispielsweise Ahornsirup oder Honig zum Einsatz.

"Das hat natürlich seinen Preis." Jede von Eckarts Soßen kostet sechs bis sieben Euro im 250 Milliliter-Glas. Das "Angebot für Genussmenschen" käme bei den Fürstenwaldern gut an. Besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit würden sich immer mehr Ladenbesucher nach handgemachten Geschenken umschauen. Seine Soßen, sagt Eckart, seien nicht nur etwas für die sommerliche Grillsaison. "Sie sind universell einsetzbar und deshalb auch zu Weihnachten ein schönes Geschenk."

Längere Öffnungszeiten als Ziel

Neben der Eigenproduktion kämen aber vor allem die Spirituosen seines Feinkost-Ladens gut an. Eckart setzt in seinem Laden zwar weiterhin auch auf internationale Angebote – wie die vietnamesischen Messersets. Regionalen Produkten möchte er in Zukunft jedoch auch mehr Raum verschaffen. Honig aus Neu Golm oder Lausitzer Konfitüren stehen beispielsweise bereits im Regal. Der regionale Austausch sei jedoch noch ausbaubar, ist Eckart überzeugt. Die Öffnungszeiten möchte er am liebsten von drei auf mindestens vier Tage die Woche erhöhen. Damit das gelingt, braucht er allerdings eine neue Fachkraft für den Verkauf.

Bevor es aber im nächsten Jahr geschäftig weitergeht, möchte der dreifache Familienvater erst einmal die Festtage im Kreise der Familie in Ruhe genießen. "Den Laden aufzubauen war ein Kraftakt", erzählt er. "Jetzt kommt die Zeit zum Durchatmen."