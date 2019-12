Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) In den nächsten fünf Jahren sollen alle Schulen der Uckermark digital weiter aufgerüstet werden. Dabei geht es um moderne Ausstattungen, um neue Rechner, WLAN und Whiteboards sowie um ein leistungsfähiges Breitband und andere Geräte. Insgesamt 6,2 Millionen an Fördermitteln stehen für den Zeitraum 2019 bis 2024 im Rahmen des "Digitalpakts Schule" zur Verfügung. Darüber informiert Landrätin Karina Dörk.

Inzwischen sind nach Angaben der Kreisverwaltung die ersten Schritte eingeleitet worden. Ende August und Anfang September haben alle Schulleiter der Uckermark sowie die entsprechenden Schulträger erste Informationen erhalten. Ebenso wurde mit den Amtsdirektoren und Bürgermeistern auf einer zentralen Beratung über Details zum Digitalpakt gesprochen.

Medienentwicklungspläne

Demzufolge müssen die Schulen in Zusammenarbeit mit den Schulträgern Medienentwicklungspläne erstellen. Dies geschieht gemeinsam mit der staatlichen Schulaufsicht. Grundlage ist eine Bestandsaufnahme über die vorhandenen Möglichkeiten und Ausstattungen. Es soll ermittelt werden, welche Technikanforderungen künftig notwendig sind, welche Internetanbindung benötigt wird und welcher Weiterbildungsbedarf besteht.

Nach Bestätigung durch den Landkreis und die Schulaufsicht stellen die Schulträger einzelne Anträge auf Fördermittel entsprechend eines Kosten- und Finanzierungsplans.

Der Landkreis als Träger fast aller weiterführenden Schulen in der Uckermark geht von Investitionen in Höhe von 3,1 Millionen Euro an seinen Einrichtungen aus. Nach Angaben der Landrätin soll das in den Jahren 2021 bis 2023 geschehen. Landesfördermittel werden in Höhe von 90 Prozent gewährt. Eine Herausforderung bestehe darin, die Gelder bis Ende 2020 zu beantragen.