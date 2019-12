Wolfgang Balzer

Paretz Ein ungewöhnlicher Zauber wird sich am 4. Advent, am 22. Dezember, wieder über das historische Dorf Paretz legen. Bereits zum elften Mal findet an diesem Tag die Paretzer Dorfweihnacht statt. Sie startet um 11 Uhr mit der Andacht. Um 12 Uhr beginnt in der Scheune und auf dem Schmiedehof der etwas ungewöhnliche Weihnachtsmarkt. Hier bieten überwiegend Hobbykünstler und Produzenten aus dem Ort und der näheren Umgebung ihre Produkte an.

Wer humorvolles und gleichzeitig historisches erleben möchte, kann um 13 Uhr im Schloss "Zwei Hofdamen auf Abwegen" begleiten oder um 15 Uhr an der Kinderführung "Raus aufs Land" teilnehmen. Die bereits in der Umgebung bei Kindern beliebte Leseomi Petra Zelfel wird wieder ab 13 Uhr in der Kirche allerlei besinnliches und spaßiges vorlesen. Beliebt ist auch die Pferdeweihnacht auf dem benachbarten Luisenhof mit Reitvorführungen. Sie beginnt um 14 Uhr.

Wenn sich langsam die Dunkelheit über den Ort legt, verwandelt sich dieser in ein kleines Bethlehem und vor dem Schloss beginnt um 16 Uhr das Krippenspiel mit Josef und Maria, der Herbergssuche und den Tieren, die sich auf den Weg zur Krippe begeben, sowie dem Engel, der die Geburt Jesu verkündet. Der emotional bewegende vorweihnachtliche Nachmittag endet um 18 Uhr mit dem Chor Ketziner Havelklänge und dem gemeinsamen Singen weihnachtlicher Lieder in der Paretzer Scheune.

Traditionell laden der Verein Historisches Paretz, die Stiftung Paretz, das Schloss, der Luisenhof und der Storchenhof gemeinsam zu dieser Dorfweihnacht ein.