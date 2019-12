BRAWO

Wusterwitz Das neu gegründete professionelle Theater Weites Feld aus Netzen präsentiert am Donnerstag, 19. Dezember, um 18.00 Uhr seine Stückentwicklung zum 30. Jubiläum des Mauerfalls "Als ich fortging" in der Kulturscheune Wusterwitz. Das Theater sprach mit Menschen aus dem Land Brandenburg, u.a. Netzener Landfrauen und entwickelte daraus das Stück: Der letzte Abend im alten Fontanehaus – ausgerechnet am 30. Jahrestag des Mauerfalls soll der Gasthof geschlossen werden. Eine letzte Festgesellschaft lärmt, die Pächterin packt schon ihre Sachen. Da bekommt sie unerwarteten Besuch: eine waschechte West-Tussi! Den beiden bleibt nicht viel Zeit zum Streiten, denn die nächste feindliche Übernahme steht schon vor der Tür. Eine Geschichte über Erlebtes und Erfundenes, über Klischees, die Sehnsucht nach Heimat und den Aufbruch in die Ferne und darüber, was passiert, wenn einem das Land unter den Füßen ausgetauscht wird. Das Projekt wird gefördert mit Mitteln des Landes Brandenburg. Tickets gibt es für 12 Euro, 8 Euro ermäßigt. unter info@theater-weites-feld.de oder 03382/707 81 88.