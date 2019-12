Ines Weber-Rath

Alt Zeschdorf (MOZ) Was lange währte, ist gut geworden: Fast zehn Monate nach dem Baubeginn ist am Freitag die Brücke am Neuen Damm, der Verbindungsstraße zwischen Alt Zeschdorf und Hohenjesar, übergeben worden. Die Planung für den Ersatzneubau der einsturzgefährdeten alten Brücke habe sogar schon drei Jahre zuvor, im Februar 2016 begonnen, erinnerte Zeschdorfs Bürgermeister Uwe Köcher in seiner Rede zur Einweihung. Zu der waren neben Vertretern der Gemeinde Zeschdorf als Bauherr, der Amtsverwaltung Lebus, des Eisenhüttenstädter Planungsbüros IHT und der Lebuser Buckler Tief- und Brückenbau GmbH auch etliche Alt Zeschdorfer und Hohenjesarer gekommen.

Minen, Panzerfäuste und mehr

Dass sich die Arbeiten, die eigentlich im September beendet sein sollten, hinzogen, hat vor allem mit der Munitionssuche zu tun: "Obwohl wir eine Munitionsfreigabe-Bescheinigung hatten, mussten wir den Baustellenbereich nochmal absuchen lassen", erklärt Yvonne Petzold aus dem Lebuser Bauamt. Den Anstoß dazu hatte ein älterer Anwohner gegeben, der erklärt hatte: "Da liegt noch jede Menge Munition im See." Er sollte Recht bekommen: Die Munitionssucher fanden im Bereich unter der alten Brücke mehrere Minen, 14 Panzerfäuste und mehrere Karabiner, berichtet Buckler-Bauleiter Steffen Ostwald.

Im Ergebnis der mehrwöchigen ungeplanten Munitionssuche war zudem der Bauablauf durcheinander gekommen. Die zum ursprünglichen Termin bestellten Spundwände waren nicht mehr verfügbar. Die Herstellung neuer Wände zog sich hin. Auch Teile des Traggerüsts konnten nicht rechtzeitig geliefert werden, erinnert Planer Ronald Kunze.

Dass die Kosten im geplanten Rahmen von 456 000 Euro geblieben sind, mag angesichts dessen verwundern. Allerdings steht die Schlussrechnung noch aus. Nicht zuletzt, weil noch einige Arbeiten zu realisieren sind: So soll an allen vier Seiten zur Böschung zum See hin noch ein Rohrgeländer angebracht werden. Und neben den Wasserbausteinen am Fuße der Böschung sollen Biberschutzmatten den im Schlosssee lebenden Nagern den Weg an Land und vor allem in den Brückenbereich erschweren. Die Schutzmatten sollen im Frühjahr aufgelegt und befestigt werden, kündigt Steffen Ostwald an.

Ersatzpflanzungen sind erfolgt

Für die elf Bäume, die im Baufeld gefällt werden mussten, sind an der Straße nach Neu Zeschdorf, am Reiterhof in Hohenjesar und auf der Fischerinsel neun Bäume und 14 Heister, junge Laubbäume, nachgepflanzt worden.

Unmittelbar nach der Übergabe der Brücke ist der Neue Damm wieder für den Verkehr frei gegeben worden. Die Straße war seit April gesperrt. "Gott sei dank ist die Umleitung über die Holperstrecke Am Seeberg endlich vorbei", sagt die Hohenjesarerin Anita Müller erleichtert. Ab dem Frühjahr soll der Seeberg zwischen Brücke und Reiterhof saniert werden, kündigt Uwe Köcher an.

Die Baukosten für die Brücke am Neuen Damm hat das Land zu 75 Prozent gefördert. Die Gemeinde zahlte bislang 114 000 Euro als Eigenanteil.