Elke Lang

Storkow (MOZ) Soviel Einigkeit kann ja nur von einer guten Zusammenarbeit der Stadtverordneten in den Fachausschüssen und der Stadtverwaltung zeugen. Deren Oberhaupt, Cornelia Schulze-Ludwig, wird am Dienstag in einer öffentlichen Feierstunde auf der Burg Storkow in ihre zweite Amtsperiode als Bürgermeisterin eingeführt. Von 13 Beschlüssen, die in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag im öffentlichen Teil anstanden, waren nach knapp 40 Minuten ohne Diskussion neun einstimmig angenommen worden. Es gab lediglich dreimal Enthaltungen und einmal eine Gegenstimme.

Den Straßenbau betreffen zwei Beschlüsse. So will der Landkreis die Ortsdurchfahrt Alt Stahnsdorf erneuern. Die Stadt Storkow ist an der Maßnahme mit Gehweganpassung, Bushaltestelle, der anteiligen Regenentwässerung und den Grundstückszufahrten beteiligt. Der Gehwegbau, der ursprünglich angestrebt wurde, wird von der Mehrzahl der Anwohner nicht gewünscht, fällt also weg. Für die Stadt sind die Kosten für Planung und Bau, der voraussichtlich im März beginnt, auf etwa 190 000 Euro kalkuliert. Der Eigenanteil begrenzt sich durch die Förderung von knapp 60 000 Euro auf 130 000 Euro. Nicht förderfähig ist von den städtischen Maßnahmen allerdings der Bau der Grundstückszufahrten, der etwa 10 100 Euro kosten werden.

Der zweite Beschluss, der sich aus dem Straßenbau ergibt, betrifft die Verwendung des Mehrbelastungsausgleichs. Diesen erhält die Stadt vom Land, nachdem sie für den Ausbau von kommunalen Straßen keine Straßenausbaubeiträge von den Anliegern erheben darf. Das sind für 2019 rund 154 000 Euro. Das Geld wird laut Beschluss nun "ausschließlich für Straßenbaumaßnahmen" verwendet.

Plus drei Beschlüsse

Zwei Beschlüsse sind zur Aufstellung von Bebauungsplänen gefasst worden, einmal für Wohnbebauung im Stadtgebiet Karlslust, zum anderen für ein öffentliches Gebäude in Kummersdorf. In Karlslust sollen 13 neue Grundstücke für Einfamilienhäuser auf einem rund 1 0600 Quadratmeter großen, unbebauten Flurstück in der Karlsluster Straße ungefähr gegenüber dem Friedensdorf ausgewiesen werden. Davon befinden sich 8700 Quadratmeter im Besitz der Storkower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft, knapp 1900 Quadratmeter im Besitz der Stadt. Laut dem städtebaulichen Vertrag zwischen beiden Partnern übernimmt die Stadt 18 Prozent der Planungskosten. Die lange angestrebte Errichtung eines Gemeindezentrums in Kummersdorf wird kombiniert mit einem Feuerwehrhaus. Beide Einrichtungen werden auf rund 4700 Quadratmetern in einem Gebäude untergebracht, was aus Gründen der Bau- und Unterhaltungskosten günstiger ist. Die Freiwillige Feuerwehr benötigt einen zweiten Fahrzeugstellplatz, und das Gemeindehaus ist so klein, dass derzeit größere Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft im Zelt oder in umliegenden Orten durchgeführt werden müssen. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde am Donnerstag von den Stadtverordneten bereits mit beschlossen. Mit einem weiteren städtebaulichen Vertrag wurde festgelegt, dass der "Kunst und Literaturpark Hubertushöhe" der Zweibrüder Kunst Kultur GmbH vom 1. Mai bis 6. Oktober täglich acht Stunden öffentlich zugänglich sein soll.