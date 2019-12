Manfred Lutzens

Brandenburg Selbst wenn auch an diesem dritten Advent Frost und Schnee weiterhin auf sich warten lassen, ein Spaziergang im Krugpark ist durchaus lohnenswert. Diese prächtige Grünanlage am "Eingang" zum Ortsteil Wilhelmsdorf verdanken wir dem Schornsteinfegermeister Johann Gottfried Bröse. Genau 170 Jahre ist es nun her, dass er für immer sein so geliebtes Brandenburg "verlassen" musste. Nach langer, schwerer Krankheit verstarb er am 11. November 1849.

Damit verlor unsere Havelstadt einen ihrer wohl vorbildlichsten Söhne. Hatte doch Bröse in bisher nicht gekannter Weise neben seiner beruflichen Tätigkeit als Schornsteinfeger jahrzehntelang maßgeblich dafür gesorgt, dass Brandenburg im wahrsten Sinne des Wortes aufblühte, indem er Parks und Promenaden anlegen ließ. Am 4. September 1786 als Sohn eines Schornsteinfegermeister in der Bäckerstraße geboren, besuchte er später das Gymnasium, erlernte dann den väterlichen Beruf und übernahm bereits 1807 dessen Kehrbetrieb. Drei Jahre danach wurde ihm der Meisterbrief verliehen. Schon als junger Mensch nahm Johann Gottfried Bröse ungewöhnlich regen Anteil am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben seiner Heimatstadt. Ob beispielsweise in der Schützengilde oder auch in der Bürgergarde, wo er 1812 vor der Schlacht bei Hagelberg wertvolle Dienste für den hiesigen General Rudolf Hirschfeld leistete. Der den Befreiungskriegen bald darauf folgende Frieden (1813) bildete für Bröse – inzwischen auch Mitglied der Freimaurerloge – so etwas wie den Anfang seines "grünen" Lebenswerkes. Er begann, einen Traum in die Wirklichkeit umzusetzen. Sollten doch seiner Meinung nach Landschaftsgärten sowie Parkanlagen nicht nur ein Privileg der Fürsten und Adligen sein, sondern ebenso "zur Freude und Erholung des Bürgertums gereichen". Da aber die Stadt nur geringe Mittel aufbrachte, investierte der "schwarze Mann" fortan einen beträchtlichen Teil seines Vermögens in eben solche grünen Lungen.

Und 1823 begann er, wie Heimatforscher Friedrich Grasow im "Brandenburger Anzeiger" zu berichten wusste, mit dem Bepflanzen der Verbindung zwischen Plauer und Rathenower Torturm, wo sich fortan die Wallpromenade erstrecken sollte. Schon ein Jahr später legte Bröse den Weg zum Neuen Krug in Richtung Wilhelmsdorf an, der nun von Birken, Eichen sowie Akazien (Robinien) geziert wurde. Inzwischen Mitglied der Forstkommission, gestattete es ihm die Kommune alsbald, die 33 Hektar große Schonung unweit der einstigen Spinnerkolonie Wilhelmsdorf in einen Park umzuwandeln. Welch Unterfangen! Ein Findling, mit der Jahreszahl 1825 versehen, erinnert uns noch heute an den Beginn dieser langwierigen, kostenintensiven Arbeiten - ausgerichtet darauf, das große Areal eben zum Krugpark werden zu lassen. Dort wuchs in den Folgejahren ein herrlicher Mischwald heran, gebildet vor allem von Eichen, Buchen, Ahorn und Kiefern. Besonders bewundert wurden zu jener Zeit die Georgienrabatten, deren Überwintern eigens ein kleines Gewächshaus gewährleisten sollte. Bröse als Initiator sorgte maßgeblich dafür, dass die aufwendigen Arbeiten schließlich nach neun Jahren zum Abschluss kamen. So wurde dieser Park, der erste seiner Art für Brandenburg, dann 1834 eingeweiht.

Wer zählt all diejenigen, die seitdem dorthin ihr Ausflugsziel hatten? Kam doch mit der Gaststätte "Zum Krugpark" dann bald ein attraktiver Familientreff hinzu. Mit einem großen, im Laufe der Jahre auch dank der zahlreichen Bäume schattigen Garten empfahl sich diese Restauration. Die Havelstädter pilgerten vornehmlich zu Fuß hinaus; aber auch Kremser und Drochken sowie später vor allem das Fahrrad dienten als willkommene Beförderungsmittel. Die Gastwirtschaft trug wohl mit dazu bei, dass sich Wilhelmsdorf sogar den klangvollen Namen "Luftkurort" (Ansichtskarten kündeten davon) zulegte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es mit der Einkehr im "Neuen Krug" aber schnell vorbei. Das Lokal, später unter Denkmalschutz gestellt (derzeit sind dort nun endlich Sanierungsmaßnahmen zu beobachten), wurde damals in den dringend benötigten Schulbau mit einbezogen.

Im Krugpark indes ist bis heute durch vielerlei Initiativen, Spenden und Aktivitäten – inklusive Förderverein – für ein Bewahren der Traditionen, die der Schornsteinfegermeister vor 180 Jahren begründet hatte, bestens gesorgt. Er hätte an dieser Begegnungs- und Ausstellungsstätte mit ihrem Naturschutzzentrum inklusive Waldschule sowie Umweltpyramide, Informationstafeln und vielerlei Aktivitäten (u. a. Krugparkfest) wahrlich seine Freude. Zurück nochmals zum Wirken dieses Johann Gottfried Bröse. Einst dann zum Stadtverordneten gewählt, gestaltete er im Zentrum der Neustadt schon 1836/37 die Grabenpromenade. Das Engagement des Naturfreundes par excellence kannte keine Grenzen, konzentrierte sich 1844 auf den Grillendamm. Mit Linden, Kastanien sowie den für hiesige Regionen untypischen Sumpfzypressen auf der südlichen Straßenseite bepflanzt, gelang es, dieser Strecke zwischen Dom und Altstadt ebenfalls ein schönes Aussehen zu geben. Dank ihrer Einmaligkeit in Europa avancierte die Allee zu einem vielbestaunten Naturdenkmal.

Die St. Annenpromenade entlang des Stadtkanals wiederum erhielt dereinst auf Betreiben des nimmermüden Bröse vor allem junge Linden. Als ein weiteres, äußerst umfangreiches Betätigungsfeld erwies sich für ihn der bis dahin kahle Marienberg. Dessen nachhaltige Aufforstung begann 1846. Überdies legten man dort Wege an, stellte Bänke auf. Mittlerweile hatte der Magistrat den "selbst ernannten Landschaftsgärtner" zum unbesoldeten Stadtrat sowie Vorsitzenden der Verschönerungs-Kommission berufen. Die gesamte Neuanpflanzung auf derAnhöhe wurde von dem schier unverwüstlichen Brandenburger regelmäßig auch mit dem benötigten Nass versorgt. Mit zwei Eseln - das Geschenk eines Freundes - sowie 96 Eimern Wasser (!) als Last erklomm Bröse dann Tag für Tag den rund 70-Meter hohen Hügel. Versuche, einen Brunnen zu bohren, mißlangen zunächst. Erst geraume Zeit später folgte eine Rohrleitung.

Das parkähnliche Gestalten des Marienbergs sollte das letzte große Werk des Johann Gottfried Bröse sein, dessen Namen erfreulicherweise inzwischen eine Straße im Stadtteil Hohenstücken trägt. Nach seinem Tode wurde er in der Nikolaikirche beigesetzt, später zum dortigen Friedhof umgebettet. Die Kommune ließ vor mehr als 165 Jahren nach erfolgten Geldsammlungen ein reich verziertes Denkmal unweit vom "Neuen Krug" errichten. Seine Inschrift (leider schwer zu entziffern) : "Dem Gründer dieser Anlagen und städtischen Promenaden Schornsteinfegermeister Stadtbaurath Herrn Brose, R. d. Adl.O." (Ritter des Roten Adlerordens, d. Verf.) Auf der Rückseite des Monuments heißt es: "Die dankbaren Bewohner Brandenburgs, 1871." Seit 1985 am jetzigen Standort unweit des Haupteingangs vom Krugpark, machte sich zudem gleichzeitig u. a. ein Neuguss der in neugotischen Formen gehaltenen Türmchen erforderlich. Nur acht Jahre später weiter restauriert, folgte 2018 eine komplette Sanierung (BRAWO berichtete ausführlich). Die Familie der Metallbaufirma Windeck mit dem Förderverein Krugpark, weitere Spender sowie Handwerker sorgten dafür, dass Bröse auch künftig in bester Erinnerung bleibt.