Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) So viele Menschen geben sich Mühe, sich und anderen die dunkle Jahreszeit zu erhellen und die Weihnachtszeit ein helles Stück festlicher zu gestalten. Nur, da manche Fest-Kreationen an exponierter Stelle stehen, werden sie besser wahrgenommen. Und sie werden zur Grundlage kurzweiliger Diskussionen: Der Weihnachtsbaum in der Neustadt sei diesmal zwar kleiner, aber der Schmuck besser verteilt und er deswegen schöner als der am Bahnhof, mit dem sogar der Altstädter mithalten könne – so schön sei der gewachsen... Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, weswegen jedes Urteil subjektiv bleibt.

BRAWO will’s genau wissen: Wo steht "der schönste Baum in öffentlichem Raum" in der Stadt Brandenburg an der Havel? Der Frage folgte eine weitläufige Suche. Und wir sind fündig geworden. Neben den festlich funkelnden Schmuckstücken vom Hauptbahnhof, am Altstädtischen Rathaus und Neustädtischen Markt schmücken sich auch die Schmerzker, Göttiner, Kirchmöseraner und Mahlenziener mit stattlichen, gut sichtbaren Weihnachtsbäumen. Mit in die Abstimmung kommt – wegen der besonderen Kreativität – der Weihnachtsbaum, der im Eingangsbereich der Fouqué-Bibliothek entdeckt wurde – ein Bücherbaum als Weihnachtstraum. Sollten wir einen nennenswerten Weihnachtsbaum im öffentlichen Raum übersehen haben, geben Sie uns einen Tipp zum Vormerken fürs nächste Jahr.

Anzusehen sind die aktuellen Kandidaten unserernatürlich gern live vor Ort und abgebildet auf unserer Homepage .

Alle Leserinnen und Leser sind aufgerufen und eingeladen, bis zum 18. Dezember, 18 Uhr, den schönsten der Bäume mit einem Klick zu bedenken. Wir sind gespannt, wer im Superwahljahr 2019 der letzte Wahlsieger wird und verraten das Ergebnis in der nächsten "BRAWO am Sonntag".