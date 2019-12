Kerstin Unger

Landin (MOZ) Mit einem Weihnachtsprogramm überraschten die Kinder des Schlosstheaters Landin vor einer Woche die Einwohner in der Hohenlandiner Kirche. Das hatten sie neben ihren Proben für das neue Theaterstück einstudiert. Seit September wird daran schon fleißig gearbeitet.

"Die Piraten vom Haussee" heißt das dritte Stück der Theatergruppe. Es wurde wieder von Steffi Schreiber geschrieben, die es gemeinsam mit Roy Blacha mit den Kindern einstudiert. Mit 16 Mädchen und Jungen hat die Truppe eine stabile Größe. Im Grundschulalter ist immer mit einer gewissen Fluktuation zu rechnen. "Drei Kinder sind seit dem letzten Mal gegangen, vier neue dazugekommen", erzählt Roy Blacha. Größer dürfte die Gruppe für den Probenraum auf dem Landiner Gutshof auch nicht sein.

Jedes Kind hat eine eigene Rolle in dem neuen Stück bekommen, das wieder einen Bezug zu Landin hat. Es gibt Action, so wie es die Kinder lieben. Die Handlung dreht sich um Sommerferien am Haussee. Um die Langeweile zu vertreiben, liest jemand aus dem Buch "Die Schatzinsel", und schon verwandelt sich die Szenerie in ein Piratenschiff auf dem Ozean. Da war schon viel Fantasie für die Gestaltung der Kulisse gefragt, die auf die Kirche in Hohenlandin ausgerichtet wird.

Mit Geduld und Verständnis erarbeiten Roy Blacha und Stefanie Schreiber die Theaterstücke mit den Mädchen und Jungen. Unter ihnen sind auch drei Fünf- und Sechsjährige. Es sei eine schwierige Altersgruppe, sagen die beiden. "Eigentlich sollten die Kinder wenigstens lesen können. Und der Magen knurrt auch um 18 Uhr", so Roy Blacha. Doch wenn die Geschwister mitspielen, steckt das natürlich an. Auf diese Weise ist wiederum der Nachwuchs für die nächsten Jahre gesichert.

Ein großer Moment für die kleinen Künstler ist immer, wenn die Kostüme verteilt werden. Diesmal sind sie für die Piraten und den bunten Papagei des Kapitäns auch besonders schön. Alle Kostüme wurden neu gekauft. Finanziert wurden sie zum Teil durch Elternbeiträge und etwas zusammengespartes Geld. Beim Schlossfest hat es auch etwas in der aufgestellten Spendenbüchse geklappert.

Mehrere Auftritte geplant

Premiere hat das Stück am 30. Mai in der Hohenlandiner Kirche. "Wir trennen das diesmal vom Landiner Schlossfest, damit sich nichts überschneidet", erklärt Roy Blacha. Das Schlosstheater wird auch beim Schultheaterfest in Schwedt dabei sein. Und damit sich die anstrengende Probenzeit auch lohnt, gibt es weitere Auftritte vor den Sommerferien, vielleicht in Pinnow.