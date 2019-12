Bitte einsteigen! Der IC hält zunächst zehn Mal am Tag in Oranienburg, ab dem Frühjahr sogar alle zwei Stunden. Im Sommer fährt er direkt nach Warnemünde. © Foto: Tilman Trebs

Standen am Sonntag früh auf, um den ersten Intercity in Oranienburg willkommen zu heißen. Andreas Enke (links) von der Deutschen Bahn und Bürgermeister Alexander Laesicke. © Foto: Tilman Trebs

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Stadt Oranienburg ist seit Sonntag wieder ans Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn angebunden. Pünktlich um 7.54 Uhr traf der erste Intercity aus Rostock am Bahnhof ein. Zwei Minuten später ging es weiter nach Dresden.

Der IC wird nun zunächst zehn Mal am Tag in Oranienburg halten. Ab März sind 16 Fahrten täglich geplant. "Das ergibt dann einen glatten Zwei-Stunden-Takt", sagte Bahnsprecher Ingo Priegnitz am Sonntag bei der Premierenfahrt. Ab Mai werde der Intercity auch am Flughafen-Schönfeld sowie in Warnemünde halten, nach der Eröffnung des BER zudem am neuen Großflughafen. Die Fahrt nach Rostock dauert mit dem IC nur noch gut anderthalb Stunden. Damit ist er 40 Minuten schneller als der Regional-Express 5. Dresden wird in weniger als drei Stunden erreicht.

Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) begrüßte den ersten ICmit Schaffnerhut und grüner Kelle am Gleis 28 des Oranienburger Bahnhofs. Er sprach von einem "Fortschritt und einer weiteren Aufwertung unserer Stadt." Oranienburg sei das nördliche Eingangstor nach Berlin. "Dem trägt nun auch die neue Verbindung Rechnung."

Begrüßt wurde der erste Zug auch von der SPD und den Bündnisgrünen mit Trillerpfeifen. "Das ist der richtige Weg, um mehr Verkehr von der Straße auf diesen umweltfreundliche Verkehrsmittel zu verlagern", sagte der Landtagsabgeordnete Heiner Klemp. Er sprach sich für einen zusätzlichen Halt in Fürstenberg/Havel ein. "Dadurch könnten auch die Menschen im Norden des Landkreises und die touristische Erschließung dieser Region von der neuen Bahnverbindung profitieren." Die Grünen fordern zudem, den Intercity zwischen Berlin und Fürstenberg zum VBB-Tarif nutzen zu dürfen.

In den ersten Zug stiegen am Morgen auch Marianne und Peter Starke aus Birkenwerder sowie Anja Stumpp und ihr Sohn Tobias. Sie hatten Freikarten bei unserer Zeitung gewonnen. Die vier nutzten die Tickets für einen Ausflug zum Striezelmarkt in Dresden. Die Oberhaveler begrüßten, dass sie in den sächsische Landeshauptstadt kommen, ohne in Berlin umsteigen zu müssen.