Antje Scherer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Du hast ja heute jede Menge Energie – hast du diesen Satz schon mal gehört?

Eltern oder Lehrer sagen das, wenn ein Kind anscheinend überhaupt nicht müde wird. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet "wirkende Kraft". Und Energie ist tatsächlich die Superkraft unserer Welt – nichts funktioniert ohne sie. Immer wenn etwas in Bewegung gesetzt, schneller gemacht oderhochgehoben wird, dann ist Energie am Start. Erkennen kann man sie nur an ihrer Wirkung, denn Energie ist unsichtbar.

Du selbst bist eine Energiequelle – hebst du eine Tasse hoch, kommt die Energie dafür aus deinen Armmuskeln. Die dafür nötige Energie wiederum liefert dein Essen. Vor vielen Jahrhunderten hat man Sklaven wie eine Art lebendes Werkzeug betrachtet und benutzte sie, um riesige Schiffe zu rudern. Heute ist das bei uns zum Glück nicht mehr so!

Energie brauchen wir trotzdem und zwar richtig viel - woher kriegen wir die? Die älteste Energiequelle des Menschen ist die Sonne. Sie wärmt und spendet Licht, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Einer unserer Vorfahren hat es vor etwa 500.000 Jahren dann geschafft, das Feuer zu zähmen – und gewann damit für sich und seine Familie zusätzliche Energie und ein angenehmeres Leben. Seitdem haben wir noch viele weitere Quellen und Techniken zur Energiegewinnung entdeckt – Kohle, Öl, Gas, Wasserkraft, Dampf, Erdwärme, Kernkraft und andere.Perfekt ist leider keine, alle haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Klar ist nur: Ohne zusätzliche Energie wäre unser Lebensehr, sehr beschwerlich!

Im nächsten Teil der Serie geht es um Erneuerbare Energie.