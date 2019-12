MOZ

Frankfurt (Oder) Design

Der Elektro-Corsa nimmt das Desgin der neuen Generation des Rüsselsheimer Kleinwagens auf. Der kleine Opel ist breiter und flacher geworden. Die Dachlinie ist coupéhaft gezeichnet und liegt 48 Millimeter tiefer als beim Vorgängermodel.

Ausstattung

Erstmalig ist bei Opel ein Kleinwagen mit blendfreiem LED-Matrixlicht ausgestattet. Das Licht wird über eine Kamera in der Fahrzeugfront automatisch an die jeweilige Verkehrssituation angepasst. Serienmäßig ist der Corsa mit einem Mulitmedia-Navigationssystem und einem Touchscreen ausgestattet. Gegen Aufpreis gibt es das Opel-Connect-System. Bei den Assistenzsystemen ist der sensorgesteuerte Flankenschutz neu. Das System warnt den Fahrer beim Rangieren vor Hindernissen an den Seiten des Fahrzeugs.

Motor

Der Elektromotor entwickelt eine Leistung von 136 PS. Damit kommt der Corsa-e laut Hersteller 330 Kilometer weit. Die Batterien sind per Schnellladung in 30 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen. Die Kraft wird über drei Fahrstufen übertragen. Wird der Eco-Modus gewählt, kann eine größere Reichweite erzielt werden.

Fazit

Mit dem Corsa-e bietet Opel ein ausgereiftes und alltagstaugliches Elektroauto an. Der Kleinwagen wird 2020 zu den Händlern rollen. Der Preis: ab 29 990 Euro.(pr/tgu)