Bettina Ullmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Weihnachten! Das ist Jule Richters Lieblingszeit. Endlich hat ihr Metier Hochsaison: Basteln und Dekorieren sind angesagt.

Die Illustratorin mit dem rotbraunen Lockenkopf lacht zufrieden. Gerade experimentiert sie mit der Kartoffelstempeltechnik, weil sie für ihre diesjährige Weihnachtsdeko noch einige leuchtend blaue Farbtupfer wünscht. Auf der Weihnachtstafel sollen diese einen schönen Kontrast zu den silbrigen Eukalyptuszweigen, dem Kiefergrün, dem dunklen Tischtuch und ihrem blaugemusterten japanischen Geschirr bilden.

2015 beendete Jule Richter ihre Ausbildung als Kommunikationsdesignerin an einer privaten Akademie in Nordrhein-Westfalen und zog im gleichen Jahr nach Berlin. Digitale Computerprogramme wie Illustrator, Photoshop und Indesign hat sie in der Ausbildung gelernt, aber auch unterschiedliche Drucktechniken, Aquarell- und Ölmalerei, Aktzeichnen, Kalligrafie und Comiczeichnen. Außerdem konnte sie sich mit Fotografie, Mode, Produktdesign und 3D-Animation auseinandersetzen. Heute verdient sie ihren Lebensunterhalt als Grafikdesignerin. Aber nebenbei bastelt sie immer noch gern. "Ich bin ein großer Fan von selbstgemachten Weihnachtsgeschenken", sagt die junge Frau. "Schon die Herstellung solch kleiner Bastelarbeiten sind eine wunderbare Entschleunigung für die Seele, gerade während der oft recht hektischen Vorweihnachtszeit!"

Sie stößt ein Backförmchen in eine dicke Kartoffelscheibe, die als Stempelabdruck fungieren soll und stöhnt leise: Das hatte sie sich einfacher vorgestellt. Die Kartoffelscheibe, die in Bastelbüchern für das Stempeln empfohlen wird, ist zu hart und löst sich schwer aus der Backform. Solche Erlebnisse können sie aber nicht entmutigen: "Dann muss ich halt eine neue Lösung finden. Das gehört dazu." Sie schnappt sich den letzten Boskopapfel in ihrer Obstschale und damit klappt es gleich viel besser. Behutsam presst sie das Backförmchen in die dicke Apfelscheibe und löst anschließend das sternförmige Apfelstück heraus.

Jeder Abdruck fällt anders aus

Jetzt legt sie sich die Materialien für ihre nächsten Arbeitsschritte zurecht: dünne, kartonagenähnliche Papiere, die sie vorab in verschieden große Formate zurechtgeschnitten hat. Auch ihr uralter Wassermalkasten kommt wieder zu Ehren. Sehr viel mehr braucht es nicht, um Accessoires wie Geschenkanhänger oder Postkarten selbst zu machen. Mit Genuss bestreicht die Illustratorin die Apfelsterne auf einer Seite mit dem schönen Ives-Klein-Blau und presst den eingefärbten Apfelstern konzentriert auf die richtige Stelle ihrer Papiervorlagen. Jeder Stempelabdruck fällt anders aus, oft wirkt die Maserung in dem Abdruck wie ein künstlerisch beabsichtigtes Muster. "Jeder Abdruck ist eine Überraschung. Das mag ich", sagt die Künstlerin. "Es wird erst recht spannend, wenn viele unvorhergesehene Ergebnisse die Arbeit mitgestalten. Diese Stempeltechnik ist übrigens auch für kleine Kinder sehr geeignet", sagt sie und legt die fertigen Apfelsterne zum Trocknen zur Seite.

Jetzt möchte sie die Tischkarten und Geschenkanhänger mit den Namen beschriften. Für das Zuschneiden der weihnachtlichen Tischkarten reicht allein ihr Augenmaß. Mit dem Fineliner oder Metallicstift zieht sie in geraden Linien die Buchstaben in die Höhe. Diese Schreibweise hat sofort einen grafischen Effekt, das schmale, langgezogene "E" mit einem nach oben versetzten Mittelstrich erinnert an die Typografien des Art Déco.

Schon immer wollte die heute 28-Jährige ihre Begabung zum Beruf machen. Pflanzen, Tiere, Muster, Linien, Menschen, ohne Zeichnen verging kein Tag für sie. Zu Beginn ihrer Ausbildung habe jedoch gar nicht immer alles geklappt, erzählt sie im Rückblick. "Manchmal war das Ergebnis krumm und schief, aber mir hat es trotzdem gefallen und ich habe weitergemacht." Dass etwas misslingt, passiert natürlich auch heute noch. Dann legt sie die Arbeit zur Seite, konzentriert sich vorübergehend auf etwas anderes und greift ihren Faden später wieder auf. Nur ganz selten schmeißt sie etwas fort. "Die vermeintlichen Fehler fordern mich auf, etwas auszuprobieren, auf das ich selbst nicht gekommen wäre. Auf diese Art entstehen oft die besten Sachen!"

Obwohl ihr Hobby nun ihre Existenzgrundlage darstellt, versucht sie, sich die schönen Momente auch nicht vom Zeitdruck stehlen zu lassen. Man komme beim Arbeiten in diesen "Flow", sagt sie, eine Art konzentrierte Entspannung. "Es ist für mich eine große Befriedigung, wenn ich am Ende etwas Konkretes in den Händen halten kann, was ich komplett selbst gemacht habe."

Zurzeit experimentiert Jule Richter mit der "One-Line-Art" – mit grafischen Entwürfen, bei denen das Muster durch eine einzige Linie entsteht. In ihrem Atelier in Berlin-Wedding hängt ein teppichgroßer, heller Wandbehang aus Stoff, auf den sie eine meterlange schwarze Schnur an einem Stück genäht hat. Die schwarzen Linien der Schnur ergeben eine hübsche Schwarz-Weiß-Grafik, in der bei genauerem Hinschauen Gesichter eingearbeitet sind. Dieser Wandbehang ist ein wirklicher Hingucker, ein Kunstwerk.

Ihr Fundus an Bastelmaterialien ist groß. Doch sie weiß genau, in welcher Schublade sie die verstärkten, lederähnlichen Baumwollschnüre untergebracht hat, die jetzt noch an den Geschenkanhängern fehlen. Liebevoll zieht sie die farblich passenden Bändchen durch die gelochten Anhänger. Es braucht so wenig. "Diese kleinen Handwerksarbeiten sind ein doppeltes Geschenk: für den Macher selbst und für die Beschenkten. Und den Kaufrausch in überfüllten Kaufhäusern habe ich mir auch gleich gespart", sagt sie. Und verteilt noch einige Origamitannen auf ihrer Weihnachtstafel. Jetzt kann Weihnachten kommen.