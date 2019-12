Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Sechs Autos und eine Bushaltestelle sind von Unbekannten in Hennigsdorf demoliert worden.

Wie die Polizei mitteilte, soll ein noch unbekannter Mann am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr an der Wildbahn und an der Fasanenstraße an den sechs Fahrzeugen jeweils die rechten Seitenscheiben eingeschlagen haben. Aus zwei Autos wurden zudem die mobilen Navigationsgeräte gestohlen. Die sofort eingesetzte Fahndung nach dem Täter verlief zunächst erfolglos. Der Sachschaden wurde von der Polizei mit rund 2 000 Euro angegeben.

Passanten stellten zudem am Sonntagmorgen fest, dass vier große Scheiben der Bushaltestelle an der Poststraße zwischen Bahndamm und Parkhaus demoliert wurden. Die Haltestellen waren erst vor wenigen Wochen erneuert worden.

Die Polizei ermittelt zu den Taten.