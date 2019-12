Silvia Passow

Wustermark Der neue Kreisverkehr im Güterverkehrszentrum (GVZ) Wustermark ist fertig. Selbst Gigaliner können hier problemlos Runden drehen, gab die Infrastruktur- und Planungsgesellschaft (IPG) Potsdam bekannt. Damit dürfte der Kreisverkehr auch der größte seiner Art im Landkreis sein.

Der neue Kreisverkehr gehört zu einer Reihe von Instandsetzungsarbeiten und Neubauten im Bereich der Infrastruktur im GVZ Wustermark. Viele der aus den 1990er Jahren stammenden Straßen benötigen eine Sanierung, so auch die Rostocker Straße, deren grundhafte Sanierung im April 2020 abgeschlossen sein soll, so IPG-Geschäftsführer Rüdiger Hage auf der Investorenrunde in Wustermark. "Eine Operation am offenen Herzen", sagt er zu dieser Baumaßnahme und auch die folgenden Bauprojekte stellen Herausforderungen an die Planer. 2021/22 soll die Kuhdammbrücke über dem Havelkanal ausgebaut werden. Die 4,5 Meter breite Fahrbahn soll auf 8 Meter verbreitert werden. Die Planung läuft bereits, 2023 sollen die Brückenarbeiten fertig sein. Von dieser Baumaßnahme erhofft man sich auch eine Entlastung für die Einwohner im Brieselanger Ortsteil Zeestow. 2024 werden dann die Arbeiten an der Brücke, die über die Autobahn 10 führt, aufgenommen.