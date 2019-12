Konzert in der Falkenseer Stadthalle

Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am 7. Januar kommt ein besonderer Gospelchor nach Falkensee in die Stadthalle. Mit ihrer 20-Jahre-Gospel-Tournee kommt eine Auswahl der besten Gospel-Sängerinne und -Sänger aus den USA nach Europa und nach Deutschland. Die Ausnahmekünstler bieten die bekanntesten und schönsten Gospelsongs in einem sehr emotionalen zweistündigen Programm mit garantiertem Gänsehautfeeling.

Beginn des Konzertes ist um 19.30 Uhr. Karten sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.