MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Drogenähnliche Tabletten hat der Sicherheitsdienst einer Diskothek in der Briesener Straße bei einer Kontrolle gefunden. Der Polizei wurde noch vor Ort ein 20-Jähriger übergeben, der fünf solche Tabletten in seiner Brieftasche mitführte. Vom Anschein her könnte es sich um "Ecstasy" handeln. Der junge Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.