Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Bei schweren Verkehrsunfällen sind am Sonntag in Oranienburg und Germendorf sowie zwischen Hennigsdorf und Velten mehrere Menschen verletzt worden.

In Oranienburg prallte nach Angaben der Polizei gegen 12.30 Uhr auf der Germendorfer Allee ein 84-jähriger Opel-Fahrer gegen einen Straßenbaum. Als Unfallursache gab die Polizei gesundheitliche Probleme des Autofahrers an. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Germendorfer Allee blieb für die Bergungsarbeiten bis 13.45 Uhr gesperrt. Längere Staus bildeten sich dadurch aber nicht, hieß es am Nachmittag von der Polizei.

Nur kurz zuvor prallte eine 24-jährige Nissan-Fahrerin zwischen Germendorf und Hohenbruch in Höhe der Mülldeponie in eine Leitplanke. Die junge Frau hatte zuvor einem über die Straße laufenden Reh ausweichen wollen. Die Autofahrerin wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bereits am Morgen kurz vor 6 Uhr kam eine 41-jährige Seat-Fahrerin auf der L 172 zwischen Hennigsdorf und Velten von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die Ortsverbindung blieb bis etwa 7 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr musste den angefahrenen Baum fällen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Als Unfallursache gab die Polizei am Sonntag unangemessene Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn an.