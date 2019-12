BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Brandenburger Symphoniker begeben sich für ihr diesjähriges Weihnachtskonzert in die musikalische Welt der Fabelwesen und Zauberei. Während in der Ouvertüre zu Carl Maria von Webers Oper "Oberon" der Elfenkönig Oberon selbst mit seinem Zauberhorn zum Schutz vor Bösem und dem Kelch mit der nie versiegenden Goldquelle vorgestellt wird, tanzt im zweiten Werk der Phoenix auf. Als ursprünglich russisches Ballett geschaffen, musikalisch umgesetzt von Igor Stravinsky, beschützt der Feuervogel den Helden Iwan Zerewitsch im Kampf gegen die mystische Figur des unsterblichen Koschtschei. Rauschende Rhythmen und schillernde Klangfarben treffen hier im Orchester aufeinander und stehen sinnbildlich für dieses feurige Fabelwesen. Das Rascher Saxophonquartett bildet mit dem Werk "Phantastische Zauberträume" von Siegfried Matthus den Höhepunkt der Verzauberung bei diesem Konzert. Träume, Phantasiewelten und ein Besenritt sind nur einige Elemente, die in diesem "saxophonischen Märchen für Saxophonquartett und Orchester" am Freitag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr im Großen Haus des Brandenburger Theaters erklingen werden. Karten für das Weihnachtskonzert sind für 29.60 Euro unter 03381/511 111 zu haben. Tipp: Wer den Termin verpasst, hat am Sonntag, 22. Dezember, um 16 Uhr im Potsdamer Nikolaisaal eine zweite Chance, die Brandenburger Symphoniker zu erleben.