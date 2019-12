Sandra Euent

Nauen (BRAWP) Wette gewonnen: 82 große und kleine Weihnachtsmänner säumten am Samstagvormittag den Eingangsbereich des REWE-Marktes von Stefan Woye und sangen das Lied "Schneeflöckchen, Weißröckchen". Grund für den weihnachtlichen Aufmarsch war eine Wette mit der Kita Kinderland. Die Kita wettete nämlich dagegen, dass es Marktleiter Stefan Woye nicht schafft, mindestens 50 Weihnachtsmänner bis 11 Uhr zusammenzutrommeln. Um Schlag 11 Uhr wurden dann exakt 82 Weihnachtsmänner gezählt – darunter auch Nauens Bürgermeister Manuel Meger mit seinen beiden Söhnen.

Freuen konnten sich die Kinder der Kita Kinderland, die mit der Wettaktion einen Spendengutschein vom Marktleiter erhielten. Stefan Woye verdopplelte sogar den Wert spontan auf 1.000 Euro, auch wenn bei der Übergabe an Kita-Leiterin Heike Müller auf dem großen Scheck noch eine "500" stand. "Einen Teil der Spende investieren wir in neue Spielgeräte: Der andere Teil wandert in den neuen Matschspielplatz, der bald auf dem Kita-Gelände entsteht", freute sich die Leiterin.