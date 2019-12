MOZ

Fredersdorf-Vogelsdorf. (MOZ) Am Sonntagmorgen haben drei Männer in einer Wohnung in der Arndtstraße durch Ruhestörung auf sich aufmerksam gemacht. Anwohner riefen die Polizei, die nach Eintreffen die Personalien aufnahm und zur Ruhe ermahnte. Kurze Zeit später mussten die Beamten allerdings erneut ausrücken, weil eine der drei Personen einen Nachbarn bedrängte, den er verdächtigte, die Polizei gerufen zu haben. Beim Eingriff in den Konflikt kam es zu Widerstandshandlungen, wobei eine Polizeibeamtin verletzt wurde und medizinisch behandelt werden musste. Die anderen beiden Personen störten die polizeilichen Maßnahmen derart, dass weitere Funkwagen zur Unterstützung eingesetzt wurden. Die zwei Störer wurden in Gewahrsam genommen. Der 34-jährige Hauptverdächtige wurde vorläufig festgenommen.