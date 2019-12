MOZ

Neuruppin Am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr beobachtete die Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes einen dreisten Diebstahlversuch auf dem Neuruppiner Weihnachtsmarkt.

Drei Jugendliche hoben die Plane eines Festzeltes an und gingen hinein. Kurze Zeit später kamen sie mit zwei Präsentkörben mit Weinflaschen und Schokolade wieder heraus. Als die Zeugin sie ansprach, flohen die Jugendlichen. Der, der die Körbe trug, stolperte und ließ das Diebesgut fallen. Die Verdächtigen verschwanden in einem Hauseingang an der Fischbänkenstraße und konnten nicht mehr gefunden werden. Die Körbe konnten ins Zelt zurückgebracht werden.