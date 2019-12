OGA

Nassenheide (MOZ) Ein Opel Corsa ist am frühen Morgen am Dorfanger in Nassenheide in Flammen aufgegangen.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 5 Uhr ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei schließt einen technischen Defekt nicht aus, ermittelt aber auch zum Verdacht der Brandstiftung. Das Fahrzeug brannte im Frontbereich aus.