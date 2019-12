GZ

Gransee In der Nacht zu Freitag brachen an der Templiner Sraße in Gransee unbekannte Täter in einen Getränkeladen ein und entwendeten diverse alkoholische Getränke.

Laut Polizeientstand Sachschaden in Höhe von zirka 1 000 Euro. Die Spurensicherung kam zum Einsatz.