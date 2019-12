Roter Mantel in historischen Gemäuern: Robert Kreutz aus Neuenhagen stattet als Weihnachtsmann dem örtlichen Schloss einen Besuch ab. Sehr zur Freude von Alma, die mit ihren Eltern Anna und Norman Puschmann den dortigen Kunst-Weihnachtsmarkt besucht. Am Kamin ließ sich bei Glühbier und zwischen Kunst und Kultur verweilen und besinnlich auf die Weihnachtszeit einstimmen. © Foto: Wolfgang Rakitin

Stollenanschnitt: Der Bürgermeister der Stadt Wriezen und eine Mitarbeiterin der Wriezener Backstube schneiden – leider im Regen – das traditionelle Backwerk an. Deshalb fand der Anschnitt auf der überdachten Bühne statt. Als fleißige Helfer waren die drei gesuchten Märchenfiguren und natürlich der Weihnachtsmann auf der Bühne. Sie verteilten die Weihnachtsleckerei an die hungrigen Gäste des Wriezener Weihnachtsmarktes. © Foto: Fotos (3): Wolfgang Rakitin

Eröffnung hoch zu Ross: Den Wichtelmarkt in Altreetz eröffnen Kerstin Eigenfeld und – auf dem Elch äh Pferd – Andreas Frischmuth. Rechtzeitig zum Markt am Dorfplatz war der Backofen fertig geworden. Zudem gab es Waffeln und wie immer Grünkohl aus dem Hause Leupelt. In der Wichtelstube hatten die Erzieherinnen der Kita wie stets ihr sagenhaftes Kuchenbuffet aufgebaut. Daneben warteten handgemachte Geschenkideen auf Käufer. © Foto: Wolfgang Rakitin

Nadja Voigt

Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) Egal, ob groß oder klein: Die Weihnachtsmärkte in der Wriezener Innenstadt, neben dem prasselnden Kamin im Schloss Neuenhagen oder rund um den neuen Backofen in Altreetz boten für jeden Geschmack das Richtige. Kulinarisch natürlich auch. In Altreetz stand der Grünkohl ganz oben auf der Hitliste der Gäste. Daneben luden kleine Stände zum Flanieren ein, Palettenmöbel rund um Feuerschalen zum Verweilen und die Wichtelstube zum Schlemmen.

In Wriezen wurde Bürgermeister Karsten Ilm standesgemäß vom Weihnachtsmann vom Rathaus zum Marktplatz kutschiert. Vorbei an diversen Ständen in der Wilhelmstraße mit Sternen und Strickwaren und Spielzeug. In der gesamten Innenstadt erklang dazu Weihnachtsmusik – und natürlich das Programm auf der Hauptbühne am Marktplatz. Das unter anderem die Kindertageseinrichtungen der Stadt bestritten. Durch die Wilhelmstraße flanierten auch die insgesamt drei Märchenfiguren, die es für das Quiz zu erraten galt. Wie Wriezens Vizebürgermeisterin Angelika Kerstenski mitteilte, werden heute die Gewinner ausgelost und morgen bekannt gegeben.

Um Keramik, Holz, Zeichnungen und Strickwaren drehte sich alles im Schloss Neuenhagen. Zum 6. Mal fand dort der Weihnachtsmarkt statt. Zum Glück für Besucher und Künstler in den historischen Gemäuern.