MOZ

Schwedt (MOZ) Einen mit Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei in Schwedt festgenommen. Dabei half Kommissar Zufall den Beamten. Diese hatten den 34-Jährigen in dessen Wohnung aufgesucht, nachdem dieser am Samstagabend in eine Wohnung in der Kummerower Straße eingedrungen war. Dort hatte er erst gegen die Tür getreten und dann, als er Einlass fand, einen 21-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen. Selbst als sein Opfer am Boden lag, schlug er erneut zu. Anschließend flüchtete der Angreifer. Das Motiv der Tat liegt laut Polizei im familiären Bereich.