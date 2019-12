Ingo Mikat

Döbberin Zahlreiche Rentner des Ortes nahmen am Sonnabend die Einladung des Heimatvereins, der Volkssolidarität und Gemeinde zu einer kleinen Weihnachtsfeier an. Im Gemeindehaus erwarteten die Teilnehmer festlich gedeckte Tische. Zeschdorfs Bürgermeister Uwe Köcher dankte allen, die an der Vorbereitung der Veranstaltung beteiligt waren. Nach dem Kaffeetrinken konnte jeder, der wollte, in einer weihnachtlich dekorierten Fotoecke ein Erinnerungsbild für sich oder seine Angehörigen anfertigen lassen. Die Idee des Fotoshootings kam bei allen gut an.