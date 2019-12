MOZ

Neuküstrinchen (MOZ) Die Erinnerungen an das durch Flammen vernichtete Kulturhaus in Neuküstrinchen sind in der Region noch sehr lebendig. Auch Roswitha Klahs aus Güstebieser Loose erinnert sich genau: "Die LPG Neulewin feierte dort jedes Jahr ihr Erntefest und Jahresabschluss, wo wir immer mit waren. Mit unseren Freunden, die wir jetzt noch haben, waren wir sechs Paare und der Tisch war voll." Ihren Mann habe sie dort zwar nicht kennengelernt, so Roswitha Klahs, den hatte sie schon lange vorher. "Aber mit ihm konnte ich damals noch flott tanzen, da waren wir noch jung", erinnert sie sich. "Ab und zu ist auch mal jemand ausgerutscht und gefallen, denn wir Bauern waren ja das blanke Parkett nicht gewöhnt, aber sicher kam das auch vom Schnaps und Bier. Abends wurde dann ein Vorhang aufgemacht und dahinter stand das Abendbrot. Da sind wir dann alle gerannt, um was auf den Teller zu bekommen, ehe es alle war. In der Nacht kam dann wieder der Bus, der uns auch hingefahren hat, und es ging nach Hause." Ihr Mann hatte bei einer Feier einen Hut auf und damit wurde für den Fahrer gesammelt, berichtet Roswitha Klahs. "Gesungen wurde auch. Etliche Männer wollten dann nicht aussteigen, da musste erst geholfen werden. Aber es waren immer schöne Feiern. Und die Erinnerung ist mir gewiss, dass ich das Kulturhaus nie mehr vergiss", reimt sie.

