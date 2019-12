MOZ

. (MOZ) Zwei Hunde hat die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag aus einer brennenden Wohnung in Tempelfelde gerettet. Gegen 23 Uhr hatte die Küche der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schönfelder Straße in Flammen gestanden. Der Mieter war nicht zu Hause. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden ließ sich noch nicht beziffern. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.