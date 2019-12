Berlin (freier Autor) Zu Helmut Kohls Zeiten als Bundeskanzler waren Spitzenverdiener nicht besser dran als heutzutage, im Gegenteil: Sie mussten deutlich mehr Steuern beim Staat abliefern. Da hat SPD-Chef Norbert Walter-Borjans recht.

Bis 1999 lag der Spitzensatz der Einkommensteuer bei 53 Prozent. Erst danach wurde er auf 42 Prozent gesenkt – unter Kanzler Gerhard Schröder, und der war Sozialdemokrat, auch wenn ihn mancher in der Partei am liebsten aus der Geschichte streichen würde.

Weil die SPD das soziale Gewissen plagte, gibt es seit gut einem Jahrzehnt zudem die "Reichensteuer" von 45 Prozent. Unterschlagen sollte man dabei auch nicht den Soli, den die SPD für "Reiche" nicht abschaffen will. Damit zusammen liegt der Spitzensatz bei 47,5 Prozent. Das ist fast "knapp die Hälfte vom Einkommen", die Walter-Borjans gerne hätte. So entpuppt sich die populär klingende Forderung als Scheindiskussion. Die Politik sollte nur endlich so ehrlich sein, den Soli in den normalen Steuertarif einzubauen.

Sehr viel dringlicher wäre es allerdings, die wirkliche Ungerechtigkeit bei der Einkommensteuer anzupacken, die viele Bürger trifft, gerade das Kernklientel der SPD: den "Mittelstandsbauch". Schon Durchschnittsverdiener bekommen bei jeder Lohnerhöhung übermäßig viel Steuer abgezogen. Das liegt an der Konstruktion des Tarifs. Nur ist eine Lösung ungleich schwieriger, weil sehr teuer. Als langjähriger Finanzminister in Nordrhein-Westfalen kennt Walter-Borjans natürlich das Problem. Doch es eignet sich nicht für plakative Überschriften wie jene, die SPD verlange von "den Reichen" mehr zur Finanzierung des Gemeinwesens. Leider schweigt da der SPD-Chef.